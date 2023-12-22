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Мільйон дронів: у МінСтратегПромі відреагували на обіцянку Зеленського

22 грудня, 2023 п'ятниця
20:43
Війна з Росією Олександр Камишін

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін запевнив, що Україна має достатні спроможності для виробництва боєприпасів для ударних дронів

Про це йдеться на каналі Олександра Камишіна.

"Заява президента про мільйон дронів запустила дискусію про важливість дронів, достатність заявленого мільйона, доктрини застосування, та спроможностей з виготовлення боєприпасів для дронів. По боєприпасах для дронів - спроможності для їх виробництва в нас є. Дерегуляція в цьому сегменті дала розвиток багатьом новим виробникам", - пише Камишін.

За словами міністра, зараз в Україні більше ніж 50 виробників боєприпасів для дронів, як державних, так і приватних, здатних виробляти боєприпаси вагою від 300 г до 10 кг, різних видів.

"Нова команда Міноборони зараз активно проводить випробування нових виробів і доволі швидко ставить на озброєння боєприпаси для дронів. Почалась системна контрактація. Боєприпаси для дронів мають вироблятись в заводських умовах, а не в окопах. І заводи до цього готові", - заявив Олександр Камишін.

Україна
зброя
Володимир Зеленський
ВПК
безпілотник
Військові новини
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