Мільйон дронів: у МінСтратегПромі відреагували на обіцянку Зеленського

Про це йдеться на каналі Олександра Камишіна.

"Заява президента про мільйон дронів запустила дискусію про важливість дронів, достатність заявленого мільйона, доктрини застосування, та спроможностей з виготовлення боєприпасів для дронів. По боєприпасах для дронів - спроможності для їх виробництва в нас є. Дерегуляція в цьому сегменті дала розвиток багатьом новим виробникам", - пише Камишін.

За словами міністра, зараз в Україні більше ніж 50 виробників боєприпасів для дронів, як державних, так і приватних, здатних виробляти боєприпаси вагою від 300 г до 10 кг, різних видів.

"Нова команда Міноборони зараз активно проводить випробування нових виробів і доволі швидко ставить на озброєння боєприпаси для дронів. Почалась системна контрактація. Боєприпаси для дронів мають вироблятись в заводських умовах, а не в окопах. І заводи до цього готові", - заявив Олександр Камишін.