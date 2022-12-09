Про це він сказав під час пресконференції в Женеві, передає CNN.

Турк зазначив, що 17,7 млн людей потребують гуманітарної допомоги, 9,3 млн людей потребують допомоги з продовольством і засобами до існування. За його словами, зареєстровано 7,4 млн біженців і 6,5 млн внутрішньо переміщених осіб.

Голова ООН наголосив, що українці потерпають від холоду через руйнування енергетичної інфраструктури.

"Енергетичний сектор сильно постраждав, система опалення, електромережа. Є люди, які живуть при мінусовій температурі без опалення і без електрики. Є ці відключення, тож ви можете собі уявити, що це мільйони людей, які страждають від цього щодня", - сказав він.

9 грудня на території Києва, а також Київської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Одеської та Полтавської областей тривають екстрені відключення електроенергії.

Оператори зв'язку в Україні працюють над створенням резерву мінімум на 3 доби на випадок критичних перебоїв з електропостачанням. Радіо та телебачення також матимуть можливість працювати щонайменше 3 доби.

Мер Києва Віталій Кличко раніше розповідав, що якщо у місті повністю зникне вода, тепло та світло через обстріли РФ, частина населення буде змушена евакуюватися, оскільки жити в будинках буде неможливо через температуру.

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