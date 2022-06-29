"Мільйони стали заручниками брудних ігор Москви": МЗС України про закиди РФ у бік Заходу щодо експорту продовольства
Міністерство закордонних справ України відповіло на закиди російської сторони, нібито Захід блокує експорт продовольства
Про це написав у твітер речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Тепер Росія каже, що Захід перешкоджає експорту продовольства. У них ніколи не закінчуються виправдання. Блокада Росією морських портів України підриває глобальну продовольчу безпеку. Якщо українське зерно не буде звільнено, світові загрожує голод. Мільйони людей стали заручниками брудних ігор Москви", - написав він.
У такий спосіб Ніколенко відповів на заяви Москви, нібито РФ готова експортувати десятки мільйонів тонн зерна, якщо Захід припинить блокування постачань продовольства, які пролунали від речниці МЗС РФ Марії Захарової.
- Нагадаємо, окупанти доставляють крадене українське зерно в приватні російські порти Туреччини.
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