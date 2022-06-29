Про це написав у твітер речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Тепер Росія каже, що Захід перешкоджає експорту продовольства. У них ніколи не закінчуються виправдання. Блокада Росією морських портів України підриває глобальну продовольчу безпеку. Якщо українське зерно не буде звільнено, світові загрожує голод. Мільйони людей стали заручниками брудних ігор Москви", - написав він.

У такий спосіб Ніколенко відповів на заяви Москви, нібито РФ готова експортувати десятки мільйонів тонн зерна, якщо Захід припинить блокування постачань продовольства, які пролунали від речниці МЗС РФ Марії Захарової.

Нагадаємо, окупанти доставляють крадене українське зерно в приватні російські порти Туреччини.

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