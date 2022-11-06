Міна у "подарунок": Петро Порошенко показав "сюрприз", який від його імені передали окупантам на фронті
Петро Порошенко показав "подарунок", який від його імені передали російським окупантам українські військові на південному фронті
Про це він написав у себе в facebook.
"Південь. Фронт. Наші воїни передали від мене вітання ворогам. Дякую, хлопці!", – пише Порошенко.
"Ця міна вже відпрацювала і нанесла ураження бойовій позиції загарбників росіян. Далі – більше. Ми обов’язково звільнимо кожен клаптик українського Півдня. Херсоне, чекай!", – написав Петро Порошенко.
- 31 жовтня Петро Порошенко закликав західних союзників надати Україні обладнання для оперативного ремонту енергетичної інфраструктури, яку руйнують ракетні обстріли росіян.
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