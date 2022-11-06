Про це він написав у себе в facebook.

"Південь. Фронт. Наші воїни передали від мене вітання ворогам. Дякую, хлопці!", – пише Порошенко.

"Ця міна вже відпрацювала і нанесла ураження бойовій позиції загарбників росіян. Далі – більше. Ми обов’язково звільнимо кожен клаптик українського Півдня. Херсоне, чекай!", – написав Петро Порошенко.

31 жовтня Петро Порошенко закликав західних союзників надати Україні обладнання для оперативного ремонту енергетичної інфраструктури, яку руйнують ракетні обстріли росіян.

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