Мінагрополітики запускає безплатні онлайн-курси про вимоги норм харчового законодавства в закладах освіти
Персонал, дотичний до дитячих їдалень, керівники шкіл і дитячих садочків, батьки та всі охочі можуть навчитись, як на практиці дотримуватися норм харчового законодавства в закладах освіти
Про це повідомляє Мінагрополітики.
Курси розроблені в рамках реформи шкільного харчування.
Що включає навчання
Навчання розподіляється на два курси:
- базовий курс: "Практичні аспекти виконання закладами освіти вимог харчового законодавства";
- поглиблений: "Впровадження у харчоблоках закладів освіти процедур, заснованих на принципах НАССР".
Для кого призначені курси
- керівників та засновників навчальних закладів;
- працівників, які відповідають за розробку та впровадження процедур на основі принципів системи НАССР у їдальнях шкіл та дитячих садків;
- персоналу, який обробляє, готує або подає їжу у їдальнях шкіл та дитячих садків, а також обробляє та готує їжу в інших установах для шкільних і дитячих їдалень;
- батьків, які цікавляться системою шкільного харчування.
Чого навчатимуть на курсах
Усі охочі пройти курси отримають відповіді на такі запитання:
- які вимоги харчового законодавства до організації харчування в закладах освіти
- з якими нормативними актами у сфері безпечності харчових продуктів треба ознайомитися
- як раціонально розподілити обов’язки між усіма зацікавленими організаціями
- як уникнути непотрібних затрат коштів і часу
- як правильно організувати та вести документування
- програми-передумови (гігієнічні вимоги) – як впровадити і хто за що відповідає
- які особливості застосування принципів НАССР у закладах освіти
Після завершення базового курсу та успішного складання тестування учасники отримають сертифікат, який дасть можливість продовжити навчання на поглибленому курсі.
Протягом 5 тижнів з дня відкриття курсів, учасники мають можливість звернутися до авторів курсу із запитаннями або поділитися власними думками у розділі "Обговорення".
На курси можна зареєструватися за посиланням, вони будуть у постійному доступі для всіх охочих.
- 12 серпня Сергій Шкарлет повідомив, що понад 4 тис. дітей шкільного віку повернулися до України, вони продовжать навчання в українських закладах освіти.
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