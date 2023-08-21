Про це повідомляє Мінагрополітики.

Курси розроблені в рамках реформи шкільного харчування.

Що включає навчання

Навчання розподіляється на два курси:

базовий курс: "Практичні аспекти виконання закладами освіти вимог харчового законодавства";

поглиблений: "Впровадження у харчоблоках закладів освіти процедур, заснованих на принципах НАССР".

Для кого призначені курси

керівників та засновників навчальних закладів;

працівників, які відповідають за розробку та впровадження процедур на основі принципів системи НАССР у їдальнях шкіл та дитячих садків;

персоналу, який обробляє, готує або подає їжу у їдальнях шкіл та дитячих садків, а також обробляє та готує їжу в інших установах для шкільних і дитячих їдалень;

батьків, які цікавляться системою шкільного харчування.

Чого навчатимуть на курсах

Усі охочі пройти курси отримають відповіді на такі запитання:

які вимоги харчового законодавства до організації харчування в закладах освіти

з якими нормативними актами у сфері безпечності харчових продуктів треба ознайомитися

як раціонально розподілити обов’язки між усіма зацікавленими організаціями

як уникнути непотрібних затрат коштів і часу

як правильно організувати та вести документування

програми-передумови (гігієнічні вимоги) – як впровадити і хто за що відповідає

які особливості застосування принципів НАССР у закладах освіти

Після завершення базового курсу та успішного складання тестування учасники отримають сертифікат, який дасть можливість продовжити навчання на поглибленому курсі.

Протягом 5 тижнів з дня відкриття курсів, учасники мають можливість звернутися до авторів курсу із запитаннями або поділитися власними думками у розділі "Обговорення".

На курси можна зареєструватися за посиланням, вони будуть у постійному доступі для всіх охочих.