Міненерго тимчасово заборонило експорт газу з України
Міністерство енергетики України через війну заборонило учасникам ринку експортувати природний газ із митної території нашої держави
Про це повідомили у компанії "Укртрансгаз", яка є оператором газосховищ України, передає Еспресо.TV.
"Експорт газу з України тимчасово заборонено. Міністерство енергетики України заборонило учасникам ринку експортувати природний газ із митної території нашої держави", - зазначили у компанії.
Заборона на експорт природного газу із митної території України стосується зокрема газу, що зберігається у підземних сховищах в режимі митного складу.
Обмеження введено наказом Міненерго №99 від 3 березня 2022 року у зв'язку із проведенням бойових дій на території України.
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