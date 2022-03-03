Міненерго тимчасово заборонило експорт газу з України

Про це повідомили у компанії "Укртрансгаз", яка є оператором газосховищ України, передає Еспресо.TV.



"Експорт газу з України тимчасово заборонено. Міністерство енергетики України заборонило учасникам ринку експортувати природний газ із митної території нашої держави", - зазначили у компанії.

Заборона на експорт природного газу із митної території України стосується зокрема газу, що зберігається у підземних сховищах в режимі митного складу.

Обмеження введено наказом Міненерго №99 від 3 березня 2022 року у зв'язку із проведенням бойових дій на території України.

МВФ та Світовий банк оголосили про масштабні пакети підтримки України під час війни з Росією

Зеленський заявив, що Україна вимагає від Росії виплатити матеріальні збитки за руйнівні дії окупаційних військ.