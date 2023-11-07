Міненерго й американська асоціація спільно розвиватимуть водневу енергетику в Україні

Про це інформує пресслужба Міненерго та посольство України в США.

Зазначається, що відповідний документ підписали міністр енергетики України Герман Галущенко і президент Асоціації Франк Волак у Вашингтоні, де відбувається офіційний візит українського міністра на чолі делегації Міністерства..

"Розвиток водневої галузі визначений одним з пріоритетних в Енергетичній стратегії України до 2050 року. І підписання цього меморандуму відкриває перед нами додаткові можливості у досягненні поставлених цілей", - зазначив Галущенко.

Фото: Посольство України в США / твіттер

Очільник Міненерго наголосив, що спільна робота в цьому напрямку створює додаткові можливості для українського та американського бізнесу. Також повідомляється, що американські партнери готові ділитися досягненнями у водневих технологіях і прийняти на стажування 10 українських експертів.

"Укладений меморандум визначає пріоритетними такі напрями партнерства, як обмін кращими практиками розвитку водневої енергетики і знаннями щодо інноваційних водневих технологій та застосувань", - йдеться у заяві Міненерго.

Фото: Посольство України в США / твіттер

Там додали, що передбачається обмін досвідом та знаннями, обмін інформацією та співпраця між експертами з розроблення стратегії, відповідних політичних та правових заходів, а також стандартів, зокрема через експертні семінари та тренінги.