Міненерго й американська асоціація спільно розвиватимуть водневу енергетику в Україні
У понеділок, 6 листопада, Міністерство енергетики України та Асоціація паливних елементів і водневої енергетики США уклали меморандум щодо створення кооперативного енергетичного партнерства для просування водневої енергетики
Про це інформує пресслужба Міненерго та посольство України в США.
Зазначається, що відповідний документ підписали міністр енергетики України Герман Галущенко і президент Асоціації Франк Волак у Вашингтоні, де відбувається офіційний візит українського міністра на чолі делегації Міністерства..
"Розвиток водневої галузі визначений одним з пріоритетних в Енергетичній стратегії України до 2050 року. І підписання цього меморандуму відкриває перед нами додаткові можливості у досягненні поставлених цілей", - зазначив Галущенко.
Фото: Посольство України в США / твіттер
Очільник Міненерго наголосив, що спільна робота в цьому напрямку створює додаткові можливості для українського та американського бізнесу. Також повідомляється, що американські партнери готові ділитися досягненнями у водневих технологіях і прийняти на стажування 10 українських експертів.
"Укладений меморандум визначає пріоритетними такі напрями партнерства, як обмін кращими практиками розвитку водневої енергетики і знаннями щодо інноваційних водневих технологій та застосувань", - йдеться у заяві Міненерго.
Фото: Посольство України в США / твіттер
Там додали, що передбачається обмін досвідом та знаннями, обмін інформацією та співпраця між експертами з розроблення стратегії, відповідних політичних та правових заходів, а також стандартів, зокрема через експертні семінари та тренінги.
- До слова, НЕК "Укренерго" підписало угоду з румунським оператором Transelectrica, відповідно до якої Україна переходить на єдині європейські правила доступу до міждержавних ліній для експортерів та імпортерів електроенергії.
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