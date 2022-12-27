Про це інформують на сайті Міністерства енергетики України.

На зустрічі з очільниками дипломатичних місій Групи семи та Представництва ЄС в Києві міністр енергетики України Герман Галущенко закликав спільноту впровадити санкції проти ядерної промисловості Росії та відмовитись від російського ядерного палива.

"Дуже важливо сьогодні дати сигнал про готовність відмовитися від нього через конкретний період часу. Це можливо. Інші виробники можуть збільшити обсяги свого виробництва, щоб замістити російське ядерне паливо", - сказав Галущенко.

Також Міненерго поінформувало про ситуацію з пошкодженнями інфраструктури внаслідок обстрілів рашистів.

"Потрібні потужні генератори, які, поміж іншого, дають можливість забезпечувати стабільний видобуток газу на українських родовищах. У переліку нагальних потреб енергетичних компаній також спецтехніка і транспорт для проведення ремонтних робіт на енергетичних об’єктах", - пишуть у пресслужбі.

Міністр наголосив про порушення загарбниками ядерної та радіаційної безпеки на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції, призначення "керівництва", яке працює без ліцензій, нелегальне перебування представників Росатому й тиск на український персонал.

Крім того, учасники розглядали перспективу імпорту електроенергії в Україну з країн ЄС. Галущенко сказав, що існує обмеження для імпорту на рівні 600 МВт вдень та 700 МВт вночі, проте нині є технічна можливість суттєво збільшити цей обсяг.

"Енергетична компанія України" впродовж двох годин 28 листопада імпортувала некомерційні обсяги електроенергії з Румунії в тестовому режимі.

6 грудня у Росатомі заявили, що не передадуть МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС, оскільки організація нібито не має мандату на управління ядерними станціями.

Окупанти погрожують звільнити працівників ЗАЕС, які до 1 січня не підпишуть договір з Росатомом.

14 грудня російські окупанти призначили новим "керівником адміністрації" тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області працівника Росатому.

16 грудня ЄС остаточно затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

У четвер, 22 грудня, США оголосили про запровадження санкцій проти низки російських компаній.

26 грудня голова Офісу президента наголосив, що в Україні одним із головних завдань є запровадження санкцій проти Росатому.

Станом на 27 грудня дефіцит потужності в енергосистемі зменшився, завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій, проте обсяг споживання продовжує зростати.

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