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Мінфін заклав у проєкт держбюджету те, що війна триватиме весь 2023 рік, - економіст Несходовський

14 вересня, 2022 середа
16:17
Економіка Ілля Несходовський

Міністерство фінансів України заклало у державний бюджет на 2023 рік найгірший варіант розвитку подій - бойові дії триватимуть весь рік

Про це в ефірі Еспресо сказав економіст Ілля Несходовський.

"Як на мене,  ми отримали принципову згоду МВФ щодо співпраці. Ми створили бюджет, щоб показати потребу у коштах. Це перший бюджет без змін до Податкового кодексу. Потенціал зростання економіки більше, ніж 4,3% як прописано, бо багато хто може відновити свою діяльність за пів року після завершення військових дій", - вважає він.

На думку економіста, Мінфін робив розрахунок був з найгіршого сценарію - ми продовжуємо бойові дії і маємо повноцінно фінансувати армію щомісячно протягом всього наступного року.

"Це і було закладено в бюджеті. Мінфін не заклав би такий дефіцит, якби не мав попереднього погодження з міжнародними партнерами. Шмигаль заявляв, що протягом року буде переглядатися параметри бюджет з огляду на бойові дії, потреб у соціальній допомозі. Я думаю, наступного року ми побачимо багато різних змін у бюджеті. Думаю, найближчим часом буде борг МВФ і нам виділять на наступний рік $30 млрд, але думаю, що ця допомога буде тривати ще декілька років", - підсумував Несходовський.

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бюджет
війна з Росією
державний бюджет
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