Міні-лабораторії українських школярів відправили у космос кораблем SpaceX Dragon
Міні-лабораторії, які створили українські школярі в якості експерименту, відправили на Міжнародну космічну станцію ракетою SpaceX Dragon
Про це повідомила перша леді Олена Зеленська у телеграмі.
Іона відзначила, що це перший випадок в історії Малої академії наук України. Можливість надіслати свої доробки в космос отримали дві команди переможців всеукраїнського конкурсу - учні Харківської гімназії 47 та Рішельєвського ліцею з Одеси.
За словами Зеленської, за відльотом ракети учасники спостерігали наживо - на мисі Канаверал космічного центру NASA. Також перша леді розповіла, які труднощі пережили учасники аби попри війну завершити свої проєкти.
"І надзвичайно показова деталь: гімназію в Харкові знищила російська ракета. Але вчитель забрав експеримент зі зруйнованого класу, і учні все-одно завершили проєкт, аби він відповідав вимогам НАСА!", - пише Олена Зеленська.
- 27 листопада корабель SpaceX Dragon з 3,5 т вантажу дістався Міжнародної космічної станції. До МКС прямували продукти, різне обладнання для проведення наукових експериментів та нові сонячні батареї.
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