Ракетоносій Falcon 9 прибув на Міжнародну космічну станцію

Про це інформували на офіційному акаунті SpaceX у твіттер.

У суботу, 26 листопада, ракетоносій Falcon 9 запустив 26-ту місію Dragon Commercial Resupply Services (CRS-26) до Міжнародної космічної станції. Політ розпочався в Космічному центрі Кеннеді NASA у Флориді. Після відділення першого ступеня Falcon 9 приземлився на платформу в Атлантичному океані.

О 14:40 з'явилося повідомлення, що корабель Dragon прибув до МКС.

Dragon доставив на МКС близько 3,5 тонни вантажу. Туди прибув запас продовольства, різне обладнання для наукових експериментів та нові сонячні батареї ISS Roll-Out Solar Arrays (iROSA).

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) продовжує реалізацію програми Veggie. Вона передбачає проведення серії експериментів із вирощування в космосі різних рослин та квітів.

26 листопада серед вантажів корабля Dragon на МКС вирушило насіння низькорослих томатів Red Robin, яке астронавти намагатимуться виростити на станції. Цей досвід може бути корисним для майбутніх тривалих космічних місій.

"Дракон" залишатиметься на станції приблизно 45 днів, що довше, ніж звичайна місія. На брифінгу перед запуском 18 листопада Джоел Монтальбано, керівник програми NASA на МКС, сказав, що тривале перебування дасть астронавтам час для виконання виходів у відкритий космос, необхідних для установки iROSA. Потім Dragon припливе до узбережжя Флориди, щоб повернути наукові вантажі, а також деяке обладнання МКС.

16 листопада у межах першої за півстоліття програми Artemis I NASA з третьої спроби вдалося відправити ракету до Місяця.

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