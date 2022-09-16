Міни, набої та пластид: на деокупованій території Чернігівщини виявили російські схрони
На деокупованому прикордонні Чернігівщини виявили два російські сховки з пластидом, набоями, мінами, які передадуть захисникам України чи знищать
Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.
У першому сховку знайшли 17 кг пластиду, протипіхотні міни й електродетонатори до вибухівки, а в другому - набої різного калібру.
Придатні боєприпаси передадуть Силам оборони, а непридатні - знищать.
- 9 серпня на Чернігівщині знайшли сховище боєприпасів росіян, у якому було понад 1,6 тис. набоїв, гранати, міни та підствольний гранатомет.
- 23 липня на Чернігівщині виявили два сховки із російськими боєприпасами, які передадуть ЗСУ.
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