Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

У першому сховку знайшли 17 кг пластиду, протипіхотні міни й електродетонатори до вибухівки, а в другому - набої різного калібру.

Придатні боєприпаси передадуть Силам оборони, а непридатні - знищать.

9 серпня на Чернігівщині знайшли сховище боєприпасів росіян, у якому було понад 1,6 тис. набоїв, гранати, міни та підствольний гранатомет.

23 липня на Чернігівщині виявили два сховки із російськими боєприпасами, які передадуть ЗСУ.

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