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Мінімальна пенсія для рідних загиблих учасників АТО/ООС з 2022 року зросте до 7,8 тис. грн
Кабінет міністрів підвищив пенсію для рідних загиблих учасників АТО/ООС до 7 800 грн з 1 січня 2022 року
Про це повідомляє Урядовий портал.
Згідно з повідомленням, уряд підтримав рішення про встановлення з 1 січня 2022 року мінімальної пенсійної виплати на рівні не менше 7 800 грн кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, підвищену допомогу з наступного року отримають понад 2 тис. людей, чиї рідні загинули, захищаючи Україну. Адресна допоомога надаватиметься незалежно від того, чи вже отримують такі виплати інші члени родини.
Згідно з повідомленням, уряд підтримав рішення про встановлення з 1 січня 2022 року мінімальної пенсійної виплати на рівні не менше 7 800 грн кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, підвищену допомогу з наступного року отримають понад 2 тис. людей, чиї рідні загинули, захищаючи Україну. Адресна допоомога надаватиметься незалежно від того, чи вже отримують такі виплати інші члени родини.
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