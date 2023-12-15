Мінімальна позначка - від пів мільйона: у Defense Express проаналізували втрати ворога в особовому складі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Була відома кількість призваних росіян за часткової мобілізації – це 300 тис. Путін у вчорашньому виступі 14 грудня заявив, що наразі на фронті перебуває 617 тис. особового складу армії РФ, також сказав про "добровольців", тобто осіб, які підписали контракт протягом 2023 року, а це 486 тис. А тепер можемо взяти ці цифри та порахувати, чого не вистачає, бо за словами Путіна зараз на фронті лише 617 тис. І починаючи з літа 2022 року від Генштабу ЗСУ було відомо, що загальна кількість російського угруповання в Україні складає 330 тис. До цієї цифри можна додати лише єдине число відносно втрат з боку РФ – 30 тис. на той час за зведенням Генштабу", - зауважив головний редактор видання Defense Express.

За його словами, виходить 360 тис., далі додаємо 300 тис. мобіків, які були призвані за частковою мобілізацією, та 486 тис. так званих контрактників, яких назбирали вже у цьому році. Загалом отримуємо – 1 млн 146 тис. осіб, з яких воює лише 617 тис. Варто зазначити, що не було відомо про жодну демобілізацію чи скорочення російської окупаційної армії.

"Тобто за калькуляцією 529 тис. складають втрати окупантів. Понад пів мільйона об'єктивно є втратами. І цей параметр можна вважити лише як "від", бо не включені втрати примусово мобілізованих на окупованій частині України, де призивалося все чоловіче населення. Далі питання: а чи були прораховані втрати ПВК "Вагнер"? Тобто мова на 100% про понад пів мільйона. Ще також не включені цифри, які просто не вкладаються у російську статистику через те, що на багатьох відео окупантів бачимо, що вони не забирають трупи своїх побратимів з позицій. Така ситуація вкрай поширена у росіян, і цьому є єдине пояснення – поки 200-й лежить і не потрапив у перелік втрат, то на нього йде все утримання та довольство у кишеню командира. Ця практика в армії РФ масова. І у цій ситуації чисельність втрат окупантів у пів мільйона – це мінімальна позначка", - резюмував Олег Катков.