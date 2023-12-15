Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Мінімальна позначка - від пів мільйона: у Defense Express проаналізували втрати ворога в особовому складі
Ексклюзив

Мінімальна позначка - від пів мільйона: у Defense Express проаналізували втрати ворога в особовому складі

15 грудня, 2023 п'ятниця
17:46
Війна з Росією втрати окупантів

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков зазначив, що не всі втрати окупантів включені до статистики, але навіть якщо додати чисельність російського угруповання в Україні станом на літо 2022 року, також кількість призваних за частковою мобілізацією та так званих добровольців, то загалом отримуємо 1 млн 146 тис. загарбників, з яких зараз на фронті воює лише 617 тис.

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Була відома кількість призваних росіян за часткової мобілізації – це 300 тис. Путін у вчорашньому виступі 14 грудня заявив, що наразі на фронті перебуває 617 тис. особового складу армії РФ, також сказав про "добровольців", тобто осіб, які підписали контракт протягом 2023 року, а це 486 тис. А тепер можемо взяти ці цифри та порахувати, чого не вистачає, бо за словами Путіна зараз на фронті лише 617 тис. І починаючи з літа 2022 року від Генштабу ЗСУ було відомо, що загальна кількість російського угруповання в Україні складає 330 тис. До цієї цифри можна додати лише єдине число відносно втрат з боку РФ – 30 тис. на той час за зведенням Генштабу", - зауважив головний редактор видання Defense Express.

За його словами, виходить 360 тис., далі додаємо 300 тис. мобіків, які були призвані за частковою мобілізацією, та 486 тис. так званих контрактників, яких назбирали вже у цьому році. Загалом отримуємо – 1 млн 146 тис. осіб, з яких воює лише 617 тис. Варто зазначити, що не було відомо про жодну демобілізацію чи скорочення російської окупаційної армії.

"Тобто за калькуляцією 529 тис. складають втрати окупантів. Понад пів мільйона об'єктивно є втратами. І цей параметр можна вважити лише як "від", бо не включені втрати примусово мобілізованих на окупованій частині України, де призивалося все чоловіче населення.  Далі питання: а чи були прораховані втрати ПВК "Вагнер"? Тобто мова на 100%  про понад пів мільйона. Ще також не включені цифри, які просто не вкладаються у російську статистику через те, що на багатьох відео окупантів бачимо, що вони не забирають трупи своїх побратимів з позицій. Така ситуація вкрай поширена у росіян, і цьому є єдине пояснення – поки 200-й лежить і не потрапив у перелік втрат, то на нього йде все утримання та довольство у кишеню командира. Ця практика в армії РФ масова. І у цій ситуації чисельність втрат окупантів у пів мільйона – це мінімальна позначка", - резюмував Олег Катков.

  • Напередодні західні чиновники припустили, що російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила від 300 до 400 тисяч військових.
  • 13 грудня у матеріалі The Washington Post йшлося, що близько 87% особового складу та 63% танків - такі втрати зазнала Росія із початку повномасштабної війни
Відео
Володимир Путін
російська армія
мобілізація
окуповані території
окупанти
втрати окупантів
Читайте також:
14 грудня, 2023 четвер
РФ атакувала Україну ракетами з МіГ-31К, на Хмельниччині є влучання, у Києві та області працювала ППО
Саміт НАТО у Вільнюсі
15 грудня, 2023 п'ятниця
Конгрес США заборонив президентам одноосібно ухвалювати рішення про вихід із НАТО
ЗСУ
Автор Тетяна Яворська
14 грудня, 2023 четвер
Мобілізація в Україні: влада вирішує як залучити більше людей до війська. Еспресо розібралося, що зміниться
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
15 грудня
19:09
Збірна Сербії, Євро-2024, Сербія
Фіналіст Євро-2024 погодився зіграти з Росією. Чекає на дозвіл від УЄФА та ФІФА
18:54
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
ЄС оголосив про останній у 2023 році транш макрофінансової допомоги для України розміром €1,5 млрд
18:52
Огляд
"Три мушкетери"
У владі "Анатомії падіння": що подивитися на вихідних 
18:50
Ексклюзив
Україна Євросоюз
Цікава своїм ресурсним потенціалом: екснардепка Юринець пояснила, які вигоди ЄС отримає від інтеграції України
18:50
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:46
ЗРК Patriot
"Під Житомиром знищили 5 пускових установок ЗРК Patriot": Росія запустила новий фейк
18:22
Дональд Туск
ЄС до кінця року розморозить €5 млрд для Польщі
18:15
Ексклюзив
Основне завдання окупанта - прорив в район Ізюма: військовий експерт Снєгирьов про Куп'янсько-Лиманський напрямок
18:09
діти війна
На Харківщині у підлітка в руках здетонував вибуховий пристрій
18:09
ЛГБТ
Україна посіла 39 місце серед країн Європи за рівнем забезпечення прав ЛГБТ
18:02
OPINION
Богдан Данилишин
Чому в Україні сподіваються на зростання виробництва
18:00
Інтерв’ю
Окупанти дивилися, як поранені полонені стікають кров'ю і жартували, – в'язень Оленівки Костянтин Кожекін
17:57
Карло Анчелотті, Андрій Лунін, Реал
Анчелотті прийняв доленосне рішення стосовно кар'єри Луніна в "Реалі", - AS
17:47
книжки
Учені з'ясували, що діти краще сприймають текст із книжок, аніж із ґаджетів
17:42
зерновоз Укрзалізниця
Для нарощення обсягів експорту: Укрзалізниця збудувала перший зерновоз, адаптований під євроколію
17:42
Оновлено
Саміт ЄС, Віктор Орбан
У ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту
17:29
Патріарх РПЦ Кирил
РПЦ презентувала "Патріарший календар". Туди увійшли усі єпископи УПЦ МП
17:26
Смоленська катастрофа
У Польщі ліквідували підкомітет для розслідування Смоленської катастрофи
17:18
Христина Соловій
Соловій випустила мініальбом різдвяних пісень
17:09
машина для розмінування
Південна Корея передала Україні 10 машин для розмінування
17:03
Ексклюзив
оператор "Київстар"
"Російські власники "Київстару" навмисно влаштували атаку, аби Україна почала процес націоналізації", - політтехнолог Загородній
16:59
Британська розвідка оцінила ймовірність прориву росіян у напрямку Курахового
16:58
канабіс конопля
У Нідерландах розпочався судовий процес щодо повної легалізації марихуани
16:56
Принц Гаррі
Принц Гаррі виграв суд проти британських ЗМІ, довівши, що вони його роками прослуховували
16:50
Литва відремонтувала для України перші "леопарди", пошкоджені під час боїв
16:37
Сергій Лавров
Лавров заявив, що лідер однієї з країн Заходу надсилав РФ сигнали про переговори щодо України
16:37
Ексклюзив
На Закарпатті в сільраді депутат підірвав гранати
"Постійно конфліктував з головою села та іншими депутатами": журналіст про ймовірні причини підриву гранати на Закарпатті
16:27
фейк
"Майже половина жителів прифронтових областей готові відмовитись від територій в обмін на мир": РФ запустила новий фейк
16:24
Макс Барських
Вийшла пісня Барських Soldier, яка стала саундтреком документального фільму Бадоєва про злочини РФ
16:04
OPINION
Ірина Федорів
Шуляк вибудувала зі "Слуги народу" "Титанік" і трюми вже повні води
15:53
Оновлено
на фото діти, яких не пустили в укриття через собаку
У Києві дітей не пустили до укриття через собаку: відкрито провадження
15:45
Ексклюзив
черги у Польщі
Асоціація міжнародних автоперевізників оприлюднила план подолання наслідків блокування кордону
15:35
Іван Охлобистін
Путініст Охлобистін заявив, що на окупованому Донбасі з дружиною і дітьми потрапив під артобстріл
15:35
Ізраїль надав оновлену інформацію щодо заручників у Газі: 112 живих, 20 загиблих
15:29
сонячні панелі
Італійська компанія передала Україні партію сонячних панелей: ними обладнають лікарні у 4 областях
15:10
Ексклюзив
Ворог намагається прорватися у житловий сектор: військовий експерт Снєгирьов про ситуацію в Авдіївці
14:55
Тепер просто готель: у російському Воронежі прибрали з вивіски назву "Україна"
14:49
Міністерство оборони України
Система закупівель за стандартами НАТО: у Міноборони розповіли, як працює механізм
14:43
обстріл Херсона, 09.11.23
Окупанти поцілили по житловому будинку в Херсоні: поранено двох жінок
14:36
Анонс
Афіша Київський безпековий форум
Чи продовжить Захід підтримувати Україну? Політики і дипломати обговорять це на події Київського Безпекового Форуму (ОНОВЛЕНО)
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV