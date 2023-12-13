"Відкинуті на 15 років у минуле": американська розвідка оцінила стан сухопутних військ РФ після втрат в Україні

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Україна та Білий дім прагнуть переконати американських законодавців, апелюючи даними розвідки США щодо втрат РФ, у необхідності додаткового фінансування України.

Журналісти WP поспілкувалися з деякими анонімними сенаторами, які вважають, що існує "делікатна лінія, якою намагаються ходити як Україна, так і Білий дім". Таким чином вони акцентують на тому, що Київ потребує оперативної допомоги, але водночас нагадують про ефективінсть минулої допомоги, яка послабила потенціал Росії.

Співрозмовник The Washington Post, який обізнаний розсекреченою оцінкою американських розвідників, сказав, що РФ втратила близько 87% особового складу і 63% танків, які мала в лютому 2022 року. Через це війна проти України на 15 років відкинула здатність Росії модернізувати свої сухопутні сили.

За оцінками США, втрата такої кількості броньованих бойових машин змусила росіян "звернутися" до радянських запасів та все частіше використовувати моделі 1970-х років.

Напередодні західні чиновники припустили, що російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила від 300 до 400 тисяч військових.



