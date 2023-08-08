Про це інформує пресслужба міністерства.

"Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочало реформування галузі міжнародних пасажирських перевезень для покращення якості сервісу та послуг для пасажирів. Першим кроком у цьому напрямку стало упорядкування переліку міжнародних автобусних маршрутів", - йдеться у повідомленні.

Відтак, було закрито 280 міжнародних автомобільних маршрутів. Серед них:

118 маршрутів без відповідних дозволів від Польщі;

140 маршрутів, що ведуть до РФ;

22 маршрути до Польщі, заяви щодо закриття яких подали перевізники.

За словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача, верифікація усіх міжнародних маршрутів допоможе бачити реальну ситуацію із перевезеннями та, зокрема, планувати роботу сервісу єЧерга для перетину кордону автобусами.

"Окрім цього, верифікація всіх маршрутів - це про можливість розширення ринку. Адже через наявність певного маршруту лише на папері, інший перевізник не може відкрити маршрут та надавати відповідні послуги", - зазначив він.

Деркач додав, що після того, як верифікують маршрути до Польщі, подібну процедуру проведуть і з маршрутами до інших країн.

"Окрему увагу Міністерство приділить маршрутам, які пролягають через тимчасово окуповані території, але які не можуть виконуватись повноцінно чи взагалі не функціонують. У такому випадку, перевізник має звернутись до Міністерства із заявою щодо скасування чи внесення змін до маршруту", - наголосили у Мінінфраструктури.