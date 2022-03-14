Міністерка екології Польщі закликала виключити Росію з МАГАТЕ
Міністерка клімату та навколишнього середовища Анна Москва звернулася до гендиректора МАГАТЕ з проханням відсторонити Росію від усіх органів цієї організації.
Про це повідомляє польський новинний ресурс RMF24.
Анна Москва повідомила, що надіслала офіційного листа голові Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелю Гроссі з проханням відсторонити Росію від усіх органів цієї організації у зв'язку з тим, що відбувається в Україні.
Повідомляється, що Республіка Польща та інші члени МАГАТЕ серйозно стурбовані нападом на АЕС та діями Росії в Чорнобилі та Запоріжжі, а також у Чорнобильській зоні відчуження.
Міністерка заявляє, що це неприйнятно і що МАГАТЕ повинні вжити всіх необхідних заходів.
"У листі до Рафаеля Гроссі я просила негайно призупинити дію Російської Федерації в усіх органах МАГАТЕ. Йдеться також про російських експертів і співробітників, які працюють в МАГАТЕ", - повідомила Анна Москва.
Зокрема міністерка від імені польського уряду висловила готовність долучитися до контрольної діяльності Агентства в Україні.
- Нагадаємо, що на початку березня через дії окупантів на території Запорізької атомної електростанції спалахнула пожежа.
- В Україну приїде з візитом гендиректор МАГАТЕ
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