В Україну приїде гендиректор МАГАТЕ, - Енергоатом
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі має намір прибути до Києва.
Про це повідомив у Телеграм керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, інформує Еспресо.TV
Проте дату візиту поки не визначено.
Котін також наголосив, що Україна потребує більш активних дій з боку МАГАТЕ, окрім виказаного занепокоєння.
- Нагадаємо, МАГАТЕ постійно моні торить ситуацію на Чорнобильській та Запорізькій АЕС ,які захопили окупанти, проте їхні дії обмежуються лише занепокоєнням.
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