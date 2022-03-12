В Україну приїде гендиректор МАГАТЕ, - Енергоатом

Про це повідомив у Телеграм керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, інформує Еспресо.TV

Проте дату візиту поки не визначено.

Котін також наголосив, що Україна потребує більш активних дій з боку МАГАТЕ, окрім виказаного занепокоєння.

Нагадаємо, МАГАТЕ постійно моні торить ситуацію на Чорнобильській та Запорізькій АЕС ,які захопили окупанти, проте їхні дії обмежуються лише занепокоєнням.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb