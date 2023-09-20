Міністерка соцполітики назвала частину українців залежними від соцвиплат і заявила про недоцільність збільшення пільг
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович уважає, що частина українців залежні від соцвиплат, тому їх потрібно стимулювати шукати роботу й бути самостійними
Про недоцільність введення нових пільг чиновниця сказала під час Міжнародного форуму сталого розвитку, передає УНІАН.
"Нам треба зламати все, що є сьогодні соціального, і просто з нуля переформатувати новий суспільний договір про соціальну політику в нашій державі. Багато взагалі громадян є в певному сенсі підлітками: держава винна нам - дбати, допомагати, але я не буду брати участі у своєму особистому розвитку, особистому житті, я не готовий брати відповідальність на себе. І це та філософія, яку ми точно мусимо зламати", - сказала Жолнович.
Як приклад вона навела ВПО і сказала, що таких людей потрібно інтегрувати у суспільство, дати роботу та "відпустити у самостійність".
"Я чула таку фразу: ніщо не принижує гідність так сильно, як вчасно виплачена мізерна зарплата. Це не дозволяє людині відірватися, не дозволяє розвиватися. І дуже багато людей, які отримують соціальну допомогу, приблизно так і почуваються. Вони бояться втратити цю залежність. Хоча зрозуміло, що цей ривок принесе набагато більші можливості", – висловилася очільниця Мінсоцполітики.
На її думку, аби Україна була успішною через 10 років, кількість соціальних виплат збільшувати не потрібно.
"Я думаю, що це дуже небезпечно і ризиковано", - сказала чиновниця.
- Раніше уряд ухвалив постанову, відповідно до якої з 1 серпня 2023 року змінився порядок призначення виплат для внутрішньо переміщених осіб. Частина ВПО перестали отримувати гроші від держави.
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