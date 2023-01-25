Про це інформує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

"Африканські країни найбільше відчувають гостру потребу в продовольстві, а також потерпають від підвищення цін на нього. Найгірше - вони страждають від його дефіциту. Перш за все ми хотіли їм пояснити справжню причину їхньої гуманітарної кризи, та налагодити з ними міцні торговельні зв'язки. До прикладу, Кенія та Нігерія дуже очікують на наше зерно", - розповів заступник міністра Маркіян Дмитрасевич.

Повідомляється, що українська делегація відвідала Сенегал, Гана, Кенія, Нігерія. Країни готові налагодити співпрацю з бізнесом. Також обговорювали організацію зернових хабів у портах Африки.

"Вони будуються для того, щоб мати можливість отримувати зерно в більших об'ємах. Це також сприяє покращенню логістики. Для України це вигідно з точки зору збільшення присутності саме на цих ринках. Йдеться про західну й східну Африку. Для тамтешніх країн це можливість зробити агропродукцію дешевшою через стабільне постачання", - додав заступник міністра.

Крім того, порушували питання продовольчої програми Grain from Ukraine, яку Україна реалізує разом із World Food Programme. Нещодавно в рамках цієї ініціативи відправили четверте судно із 30 тис. тонн пшениці. Загалом уже відвантажено 110 тис. тонн українського зерна.

У листопаді 2022 року Україна офіційно звернулася до міжнародних партнерів із пропозицією долучити до "зернової угоди" порт Миколаїв, що дасть змогу суттєво збільшити експорт агропродукції.

Напередодні Нового року Мінінфраструктури повідомляло, що через дії Росії в Босфорі утворилася черга з понад 90 суден.

Україна прагне розширити угоду про експорт зерна та відновити експорт сталі через морські порти.

У січні кількість суден, які проходять Босфор "зерновим коридором", скоротилась до 2-3 на день, тоді як у вересні-жовтні 2022 року було в середньому по 6 суден.

20 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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