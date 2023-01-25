Міністерство аграрної політики та продовольства налагоджує торговельні зв'язки з Сенегалом, Ганою, Кенією, Нігерією
Українська делегація відвідала країни Африки, зокрема Сенегал, Гану, Кенію та Нігерію, аби налагодити торговельні зв'язки та організувати зернові хаби у портах
Про це інформує Міністерство аграрної політики та продовольства України.
"Африканські країни найбільше відчувають гостру потребу в продовольстві, а також потерпають від підвищення цін на нього. Найгірше - вони страждають від його дефіциту. Перш за все ми хотіли їм пояснити справжню причину їхньої гуманітарної кризи, та налагодити з ними міцні торговельні зв'язки. До прикладу, Кенія та Нігерія дуже очікують на наше зерно", - розповів заступник міністра Маркіян Дмитрасевич.
Повідомляється, що українська делегація відвідала Сенегал, Гана, Кенія, Нігерія. Країни готові налагодити співпрацю з бізнесом. Також обговорювали організацію зернових хабів у портах Африки.
"Вони будуються для того, щоб мати можливість отримувати зерно в більших об'ємах. Це також сприяє покращенню логістики. Для України це вигідно з точки зору збільшення присутності саме на цих ринках. Йдеться про західну й східну Африку. Для тамтешніх країн це можливість зробити агропродукцію дешевшою через стабільне постачання", - додав заступник міністра.
Крім того, порушували питання продовольчої програми Grain from Ukraine, яку Україна реалізує разом із World Food Programme. Нещодавно в рамках цієї ініціативи відправили четверте судно із 30 тис. тонн пшениці. Загалом уже відвантажено 110 тис. тонн українського зерна.
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