"Міністерство фашизму РФ": Роскомнадзор вимагає змінити назву Міноборони Росії в Apple Maps

Про це повідомляють російські ЗМІ.



Після вторгнення російських військ в Україну у програмі Apple Maps назву Міністерства оборони Росії перейменували у "Міністерство фашизму РФ".



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Роскомнадзор звернувся до компанії Apple і вимагає у них відновити звичайну назву структури.





Роскомнадзор прийняв рішення про блокування доступу до соцмережі Facebook.

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