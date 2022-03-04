"Міністерство фашизму РФ": Роскомнадзор вимагає змінити назву Міноборони Росії в Apple Maps
Роскомнадзор звернувся до Apple з вимогою змінити у Maps назву Міноборони, яку користувачі перейменували в "Міністерство фашизму РФ"
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Після вторгнення російських військ в Україну у програмі Apple Maps назву Міністерства оборони Росії перейменували у "Міністерство фашизму РФ".
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Роскомнадзор звернувся до компанії Apple і вимагає у них відновити звичайну назву структури.
- Роскомнадзор прийняв рішення про блокування доступу до соцмережі Facebook.
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