Про це повідомляє OpenDemocracy

Видання зазначає, що санкції, запроваджені у Британії та Європі у 2020 році, повинні були перешкодити будь-кому вести бізнес із Пригожиним. У 2018 році він також потрапив під санкції у США.

Але велика кількість зламаних електронних листів показує, Міністерство фінансів Британії у 2021 році, яким керував Ріші Сунак, видало спеціальні ліцензії, які дозволили олігарху обійти санкції і розпочати агресивну юридичну кампанію проти журналіста в лондонських судах.

Сумнозвісний позов про наклеп проти Гіґґінса з’явився після викриттів видання Bellingcat про тіньові операції групи "Вагнера" і був частиною стратегії Пригожина, спрямованої на підрив санкцій проти нього.

Уряд надав британській юридичній фірмі ліцензію на роботу над справою і схвалив основні кроки на цьому шляху. Санкції не дозволили Пригожину приїхати до Лондона, але уряд Британії дав дозвіл його британським юристам прилетіти бізнес-класом до Санкт-Петербурга, щоб вони могли зустрітися віч-на-віч і завершити юридичну проти Гіґґінса. Пригожин заплатив своїм лондонським адвокатам безпосередньо банківським переказом з Росії, що змусило британський банк спочатку утримати кошти через санкції.

Електронні листи і документи, з якими ознайомилося видання, були викриті в результаті серії хакерських атак на понад 50 російських компаній та державних установ, проведених після вторгнення Росії в Україну.

20 січня стало відомо, що міністерство фінансів США визнає Вагнер транснаціональною злочинною організацією.

Засновник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин написав лист в Білий дім, у якому спитав про злочини, скоєні його найманцями.