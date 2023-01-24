Міністерство фінансів Британії допомогло Пригожину обійти санкції, щоб подати в суд на журналіста, - ЗМІ
Щоб фінансисту ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину подати до суду на британського журналіста Еліота Гіґґінса міністерство фінансів Британії дозволило йому обійти санкції
Про це повідомляє OpenDemocracy
Видання зазначає, що санкції, запроваджені у Британії та Європі у 2020 році, повинні були перешкодити будь-кому вести бізнес із Пригожиним. У 2018 році він також потрапив під санкції у США.
Але велика кількість зламаних електронних листів показує, Міністерство фінансів Британії у 2021 році, яким керував Ріші Сунак, видало спеціальні ліцензії, які дозволили олігарху обійти санкції і розпочати агресивну юридичну кампанію проти журналіста в лондонських судах.
Сумнозвісний позов про наклеп проти Гіґґінса з’явився після викриттів видання Bellingcat про тіньові операції групи "Вагнера" і був частиною стратегії Пригожина, спрямованої на підрив санкцій проти нього.
Уряд надав британській юридичній фірмі ліцензію на роботу над справою і схвалив основні кроки на цьому шляху. Санкції не дозволили Пригожину приїхати до Лондона, але уряд Британії дав дозвіл його британським юристам прилетіти бізнес-класом до Санкт-Петербурга, щоб вони могли зустрітися віч-на-віч і завершити юридичну проти Гіґґінса. Пригожин заплатив своїм лондонським адвокатам безпосередньо банківським переказом з Росії, що змусило британський банк спочатку утримати кошти через санкції.
Електронні листи і документи, з якими ознайомилося видання, були викриті в результаті серії хакерських атак на понад 50 російських компаній та державних установ, проведених після вторгнення Росії в Україну.
- 20 січня стало відомо, що міністерство фінансів США визнає Вагнер транснаціональною злочинною організацією.
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Засновник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин написав лист в Білий дім, у якому спитав про злочини, скоєні його найманцями.
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