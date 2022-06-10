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Міністерство захисту клімату Німеччини розпочало кампанію зменшенням енергозалежності від РФ

10 червня, 2022 п'ятниця
13:59
Світ Німеччина

Міністерство економіки та захисту клімату Німеччини розпочало кампанію для зменшення витрат енергоносіїв

Про це йшлося на пресконференції міністерства.

Міністр Робек Габек закликав усіх громадян Німеччини споживати менше енергії.

"Той, хто економить енергію, робить Німеччину більш незалежною від російського імпорту, а також робить це для клімату", - сказав він.

До кампанії приєдналося Об'єднання німецьких профспілок та інші громадські організації.

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