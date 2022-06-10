Міністерство захисту клімату Німеччини розпочало кампанію зменшенням енергозалежності від РФ
Міністерство економіки та захисту клімату Німеччини розпочало кампанію для зменшення витрат енергоносіїв
Про це йшлося на пресконференції міністерства.
Міністр Робек Габек закликав усіх громадян Німеччини споживати менше енергії.
"Той, хто економить енергію, робить Німеччину більш незалежною від російського імпорту, а також робить це для клімату", - сказав він.
До кампанії приєдналося Об'єднання німецьких профспілок та інші громадські організації.
- Нещодавно у Європарламенті заявили про пошук Європою можливості зупинити "Північний потік -1". Екскомандувач Сил Оборони Естонії, депутат Європейського парламенту Ріго Террас вважає, що всі уряди в ЄС розуміють, що покладатися на газ із Росії більше не можна, тому намагаються шукати інші опції надійного постачання.
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