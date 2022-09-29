Міністр оборони Британії Бен Волес таємно відвідав Київ: говорив про збільшення військової підтримки України
Міністр оборони Великої Британії цього тижня таємно відвідував Київ, де зокрема зустрічався з українським колегою Олексієм Резніковим
Про це Бен Воллес 29 вересня написав у Twitter.
"Цього тижня мав приємність відвідати свого доброго друга Олексія Резнікова в Києві, де обговорив збільшення військової допомоги Україні. Наша підтримка їхньої боротьби проти російської агресії стає все міцнішою, і ми продовжимо її й у 2023 році, й надалі!" – йдеться у твіті.
Досі ані британська, ані українська сторони не повідомляли про візит Бена Воллеса до України. Невідомі також і подробиці його зустрічі з Олексієм Резніковим.
- Відзначимо, Британія першою оголосила санкції у відповідь на фіктивні референдуми, які Росія організувала в чотирьох регіонах України в порушення міжнародного права.
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