Про це Бен Воллес 29 вересня написав у Twitter.

"Цього тижня мав приємність відвідати свого доброго друга Олексія Резнікова в Києві, де обговорив збільшення військової допомоги Україні. Наша підтримка їхньої боротьби проти російської агресії стає все міцнішою, і ми продовжимо її й у 2023 році, й надалі!" – йдеться у твіті.

Delighted to have visited my good friend Oleksii Reznikov @oleksiireznikov in Kyiv this week to discuss more military aid and help to Ukraine. Our support to their fight against Russian aggression goes from strength to strength and will continue all through 2023 and beyond! ???????? ???????? — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) September 29, 2022

Досі ані британська, ані українська сторони не повідомляли про візит Бена Воллеса до України. Невідомі також і подробиці його зустрічі з Олексієм Резніковим.

Відзначимо, Британія першою оголосила санкції у відповідь на фіктивні референдуми, які Росія організувала в чотирьох регіонах України в порушення міжнародного права.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb