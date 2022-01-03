Міністр оборони Естонії назвав РФ сусідом, для якого "деякі країни - лише території для завоювання"

Про це повідомляє видання Рostimees.

"Безпека нашого континенту і Альянсу знаходиться під реальною загрозою. Східний сусід Євросоюзу не бажає сам жити в мирі і демократії і не дає цього іншим. Деякі країни для нього - всього лише території для завоювання, а не самостійні держави, де у народів є своя мова, культура і невід'ємне право вибирати свій шлях розвитку і своїх партнерів", - заявив Лаанет.

Міністр також заявив, що Естонії не потрібно "відстоювати себе на самоті", тому що у неї є "сильні союзники".

Президент і прем'єрка Фінляндії Саулі Нііністьо і Санна Марін повідомили про готовність країни долучитися до складу НАТО.