Міністр оборони Естонії назвав РФ сусідом, для якого "деякі країни - лише території для завоювання"
Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що Росія становить реальну загрозу для Європи і НАТО
Про це повідомляє видання Рostimees.
"Безпека нашого континенту і Альянсу знаходиться під реальною загрозою. Східний сусід Євросоюзу не бажає сам жити в мирі і демократії і не дає цього іншим. Деякі країни для нього - всього лише території для завоювання, а не самостійні держави, де у народів є своя мова, культура і невід'ємне право вибирати свій шлях розвитку і своїх партнерів", - заявив Лаанет.
Міністр також заявив, що Естонії не потрібно "відстоювати себе на самоті", тому що у неї є "сильні союзники".
- Президент і прем'єрка Фінляндії Саулі Нііністьо і Санна Марін повідомили про готовність країни долучитися до складу НАТО.
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