Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Міністр оборони Франції відвідає Ізраїль вперше з 2000 року

Міністр оборони Франції відвідає Ізраїль вперше з 2000 року

14 листопада, 2023 вiвторок
12:26
Світ Франція

У вівторок, 14 листопада, очільник Міноборони Франції відправляється на Близький Схід для обговорення питань регіональної безпеки

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню відправляється на Близький Схід для обговорення ситуації в секторі Гази і питань регіональної безпеки за дорученням президента Франції Еммануеля Макрона.

"Ця поїздка розпочнеться в Єгипті і продовжиться в регіоні Перської затоки. Вона завершиться в п'ятницю в Ізраїлі, вперше з 2000 року міністр оборони Франції відвідає цю країну", - заявив він.

  • Президент Франції Макрон під час свого візиту до Ізраїлю заявив, що Франція не залишить країну у боротьбі з ХАМАСом, але водночас застеріг від ризиків регіонального конфлікту.
  • 26 жовтня Макрон заявив, що проведення масштабної наземної операції Ізраїлем у Секторі Газа було б помилкою.
  • 4 листопада президент Франції оголосив про проведення на полях Паризького мирного форуму гуманітарної конференції стосовно ситуації в секторі Гази за участю представники різних держав, міжнародних і неурядових організацій та бізнесу.
Франція
Ізраїль
Палестина
Єгипет
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
Читайте також:
Джордж Камбосос
14 листопада, 2023 вiвторок
Ломаченко проведе бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу
Сергій Стерненко
11 листопада, 2023 субота
"Рядові на такому не їздять": Стерненко показав удар українського дрона по Range Rover
Олександр Дубінський, СБУ, ДБР
13 листопада, 2023 понедiлок
Мав позивний Буратіно. Дубінський отримав підозру в держзраді, вчиненій у складі злочинної організації
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 39.62
    Продаж 40.51
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
14 листопада
13:13
Аерофлот
Блокування авіаSWIFT: РФ відключили від основної доменної системи в цивільній авіації
13:13
Олег Царьов
Царьову оголосили підозру за фінансування Росгвардії
13:08
Еліна Світоліна, теніс
"Хочу проводити більше часу з донькою": Світоліна висловилася щодо завершення спортивної кар'єри
13:02
Гора Етна, найактивніший вулкан Європи, Італія, 13 серпня 2023 р.
У Ісландії будують захисні стіни навколо електростанції через можливе виверження вулкана
12:59
Володимир Зеленський
Фронт, російські обстріли та "зерновий коридор": Зеленський розповів про щоденний селектор
12:53
Оновлено
Путін з прем'єр-міністром Вірменії Пашиняном, 9 травня 2023 р.
Прем'єр Вірменії Пашинян відмовився від участі у саміті ОДКБ у Мінську. У Кремлі відреагували
12:47
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зацікавленість у фінансуванні боротьби України впала в Конгресі США, а Європа відкрила центр підготовки українських пілотів на F-16. Акценти світових ЗМІ 14 листопада
12:46
книги
У бібліотеках на ТОТ Донеччини та Луганщини майже не залишилося української літератури, - ЦНС
12:40
цукровий діабет
У МОЗ розповіли, у скількох українців цьогоріч діагностували цукровий діабет
12:38
безробіття
У Мінреінтеграції сказали, яких заходів вживають для працевлаштування ВПО
12:27
Наслідки обстрілу Козачої Лопані на Харківщині 14 листопада
Російські війська вдарили по Козачій Лопані на Харківщині: постраждали троє цивільних
12:15
Оновлено
F-16
У Румунії відкрився навчальний центр F-16, але про навчання українських пілотів наразі не йдеться
12:11
США Україна
Не раніше січня: у конгресі США повідомили про плани щодо голосування за допомогу Україні
12:09
OPINION
Олександр Погребиський
Політика для влади стала пріоритетнішою, ніж війна
12:09
OPINION
Віталій Портников
Польща змінює владу. Колонка Віталія Портникова
12:07
Threads
Meta впровадила функцію видалення профілю у Threads окремо від акаунту в Instagram
12:06
Оновлено
Шахед
Сили ППО вночі знищили 7 ворожих "шахедів" і зранку ракету Х-59 в Кропивницькому
11:58
#EmptyChairWeek
#EmptyChairWeek: в Україні стартувала інформаційна кампанія пам’яті митців, яких забрала війна
11:56
Ексклюзив
Дональд Туск
Лідер польської опозиції Туск стане премʼєр-міністром, - журналіст Чех
11:56
Індія росія прапор
Росія підписала контракт на постачання та виготовлення в Індії зенітних ракет "Ігла", - росЗМІ
11:53
відключення електроенергії
Ворог обстріляв територію біля ТЕС на Донеччині: ситуація в енергосистемі станом на 14 листопада
11:41
Росіяни, які причетні до розстрілу письменника Вакуленка
Росіянам, які причетні до розстрілу письменника Вакуленка під час окупації Харківщини, повідомили про підозру
11:36
Нікопольщина, обстріл
Окупанти вдарили по Нікополю трьома дронами-камікадзе: є загиблий і поранений
11:28
військові навчання, Нідерланди
Гелікоптери, F-16 та понад 700 солдатів: У Нідерландах та Бельгії тривають масштабні військові навчання
11:27
Оновлено
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус підтвердив, що ЄС не зможе передати Україні обіцяні 1 млн снарядів до березня 2024 року
11:12
Жозеп Боррель
Виробники боєприпасів у ЄС мають переглянути свої експортні плани, щоб допомогти Україні, – Боррель
10:54
H&M
Популярний ритейлер H&M почав відкривати магазини в Україні
10:53
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
В Силах оборони потрібні вмотивовані громадяни, а не люди з вулиці, - військовий оглядач Коваленко
10:53
Оновлено
Херсон
Окупанти зранку обстріляли Херсон і область: є постраждалі
10:44
Табличка Шевченківського районного суду міста Києва
Справа голови Полтавського ГЗК: третій запобіжний захід за останні чотири місяці
10:28
Швейцарія
Швейцарія має намір стимулювати українських біженців до працевлаштування: подробиці
10:24
Краснополь (керований снаряд)
Британська розвідка назвала один із факторів ефективності РФ на фронті взимку
10:12
прапори України та США
США передали 22 мобільні котельні громадам 5 українських областей
10:06
OPINION
Юрій Касьянов
Нам потрібне міністерство оборонної промисловості
09:52
Університет вільних народів
В Україні заснували Університет вільних народів Росії
09:50
Африканські біженці
На Канарські острови прибула рекордна кількість мігрантів з Африки
09:38
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 листопада: скільки коштують долар та євро в обмінниках
09:35
Ексклюзив
карта Авдіївка етер Еспресо 13.11.23
Через погіршення погодних умов окупантам важче проводити атаки біля Авдіївки, - Згурець
09:29
Оновлено
Маріо Баножич
У Хорватії знайшли заміну міністру оборони, якого звільнили через смертельну ДТП
09:11
Французький фонд Mесеnat Servier
Французький фонд Mесеnat Servier виділив €8,2 млн на відновлення медичної галузі в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV