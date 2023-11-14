Міністр оборони Франції відвідає Ізраїль вперше з 2000 року

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню відправляється на Близький Схід для обговорення ситуації в секторі Гази і питань регіональної безпеки за дорученням президента Франції Еммануеля Макрона.

"Ця поїздка розпочнеться в Єгипті і продовжиться в регіоні Перської затоки. Вона завершиться в п'ятницю в Ізраїлі, вперше з 2000 року міністр оборони Франції відвідає цю країну", - заявив він.