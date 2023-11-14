Міністр оборони Франції відвідає Ізраїль вперше з 2000 року
У вівторок, 14 листопада, очільник Міноборони Франції відправляється на Близький Схід для обговорення питань регіональної безпеки
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню відправляється на Близький Схід для обговорення ситуації в секторі Гази і питань регіональної безпеки за дорученням президента Франції Еммануеля Макрона.
"Ця поїздка розпочнеться в Єгипті і продовжиться в регіоні Перської затоки. Вона завершиться в п'ятницю в Ізраїлі, вперше з 2000 року міністр оборони Франції відвідає цю країну", - заявив він.
- Президент Франції Макрон під час свого візиту до Ізраїлю заявив, що Франція не залишить країну у боротьбі з ХАМАСом, але водночас застеріг від ризиків регіонального конфлікту.
- 26 жовтня Макрон заявив, що проведення масштабної наземної операції Ізраїлем у Секторі Газа було б помилкою.
- 4 листопада президент Франції оголосив про проведення на полях Паризького мирного форуму гуманітарної конференції стосовно ситуації в секторі Гази за участю представники різних держав, міжнародних і неурядових організацій та бізнесу.
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