Франція проведе міжнародну гуманітарну конференцію щодо ситуації в Газі

Конференція має відбутися в четвер, 9 листопада, повідомляє TF1.

"Боротьба з тероризмом за жодних обставин не виправдовує жертв серед цивільного населення", - підкреслив президент Франції.

Стосовно гуманітарної ситуації на півночі сектору Гази, що перебуває в облозі ізраїльської армії, Макрон зазначив: "Боротьба з тероризмом не означає невибіркових атак на цивільне населення. Це означає припинення бомбардувань цивільного населення і надання гуманітарного доступу. Потім ми повинні дати політичну віддушину законним вимогам палестинського народу".