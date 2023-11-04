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Франція проведе міжнародну гуманітарну конференцію щодо ситуації в Газі

4 листопада, 2023 субота
01:24
Війна в Ізраїлі Еммануель Макрон та Біньямін Нетаньяху

Президент Франції оголосив про проведення на полях Паризького мирного форуму гуманітарної конференції стосовно ситуації в секторі Гази за участю представники різних держав, міжнародних і неурядових організацій та бізнесу

Конференція має відбутися в четвер, 9 листопада, повідомляє TF1.

"Боротьба з тероризмом за жодних обставин не виправдовує жертв серед цивільного населення", - підкреслив президент Франції.

Стосовно гуманітарної ситуації на півночі сектору Гази, що перебуває в облозі ізраїльської армії, Макрон зазначив: "Боротьба з тероризмом не означає невибіркових атак на цивільне населення. Це означає припинення бомбардувань цивільного населення і надання гуманітарного доступу. Потім ми повинні дати політичну віддушину законним вимогам палестинського народу".

  • Франція перебуває у стані підвищеної готовності з 13 жовтня після того, як у французькому Аррасі чоловік напав на ліцей - загинув учитель, ще двоє людей поранені. Ніхто з учнів ліцею не постраждав. Відзначають, що під час атаки вбивця кричав "Аллах акбар". В результаті чоловіка затримали, поліція також спіймала його брата.
  • Пізніше пресслужба Лувру оголосила про закриття музею на добу з міркувань безпеки після збройного нападу ісламістів у північно-східному містечку Аррас. Слідом за Лувром евакуювали і Версальський палац. 
  • 18 жовтня у Франції евакуювали пасажирів шести аеропортів. До них надійшли повідомлення про замінування. Крім того, відбулась евакуація відвідувачів Версальського палацу. 
  • 21 жовтня відвідувачів Версальського палацу евакуювали вшосте за тиждень: до поліції надійшло повідомлення про замінування.
  • 22 жовтня Версальський палац під Парижем був евакуйований з міркувань безпеки опівдні в неділю всьоме за останні вісім днів, і знову відкрився через дві години після перевірки.
  • 23 жовтня міністр транспорту Франції Клеман Бон оголосив про посилення безпеки в аеропортах Парижа та на залізничних вокзалах у зв'язку з хвилями фейкових повідомлень про замінування.
  • Президент Франції Макрон під час свого візиту до Ізраїлю заявив, що Франція не залишить країну у боротьбі з ХАМАСом, але водночас застеріг від ризиків регіонального конфлікту.
  • 26 жовтня Макрон заявив, що проведення масштабної наземної операції Ізраїлем у Секторі Газа було б помилкою.

Франція
Палестина
Емманюель Макрон
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