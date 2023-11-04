Франція проведе міжнародну гуманітарну конференцію щодо ситуації в Газі
Президент Франції оголосив про проведення на полях Паризького мирного форуму гуманітарної конференції стосовно ситуації в секторі Гази за участю представники різних держав, міжнародних і неурядових організацій та бізнесу
Конференція має відбутися в четвер, 9 листопада, повідомляє TF1.
"Боротьба з тероризмом за жодних обставин не виправдовує жертв серед цивільного населення", - підкреслив президент Франції.
Стосовно гуманітарної ситуації на півночі сектору Гази, що перебуває в облозі ізраїльської армії, Макрон зазначив: "Боротьба з тероризмом не означає невибіркових атак на цивільне населення. Це означає припинення бомбардувань цивільного населення і надання гуманітарного доступу. Потім ми повинні дати політичну віддушину законним вимогам палестинського народу".
- Франція перебуває у стані підвищеної готовності з 13 жовтня після того, як у французькому Аррасі чоловік напав на ліцей - загинув учитель, ще двоє людей поранені. Ніхто з учнів ліцею не постраждав. Відзначають, що під час атаки вбивця кричав "Аллах акбар". В результаті чоловіка затримали, поліція також спіймала його брата.
- Пізніше пресслужба Лувру оголосила про закриття музею на добу з міркувань безпеки після збройного нападу ісламістів у північно-східному містечку Аррас. Слідом за Лувром евакуювали і Версальський палац.
- 18 жовтня у Франції евакуювали пасажирів шести аеропортів. До них надійшли повідомлення про замінування. Крім того, відбулась евакуація відвідувачів Версальського палацу.
- 21 жовтня відвідувачів Версальського палацу евакуювали вшосте за тиждень: до поліції надійшло повідомлення про замінування.
- 22 жовтня Версальський палац під Парижем був евакуйований з міркувань безпеки опівдні в неділю всьоме за останні вісім днів, і знову відкрився через дві години після перевірки.
- 23 жовтня міністр транспорту Франції Клеман Бон оголосив про посилення безпеки в аеропортах Парижа та на залізничних вокзалах у зв'язку з хвилями фейкових повідомлень про замінування.
- Президент Франції Макрон під час свого візиту до Ізраїлю заявив, що Франція не залишить країну у боротьбі з ХАМАСом, але водночас застеріг від ризиків регіонального конфлікту.
- 26 жовтня Макрон заявив, що проведення масштабної наземної операції Ізраїлем у Секторі Газа було б помилкою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.29 Купівля 37.29Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.57Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе