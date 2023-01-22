Міністр оборони Німеччини анонсував поїздку в Україну

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag.

Відповідаючи на питання журналіста, куди міністр планує поїхати в першу чергу, Пісторіус зазначив, що хоче відвідати Україну, можливо навіть цього місяця.

"Це ще не остаточно. Але можна сказати точно, що я скоро поїду в Україну. Ймовірно, навіть протягом наступних чотирьох тижнів. Нещодавно я зустрів свого українського колегу в Рамштайні, і можу сказати, що Олексій Резніков – дуже доступна, відкрита людина, яка точно знає, чого хоче", - розповів Пісторіус.

17 січня стало відомо, що новим міністром оборони Німеччини буде призначено голову МВС Нижньої Саксонії соціал-демократа Бориса Пісторіуса.

Новий очільник МО Німеччини Борис Пісторіус розпорядився перевірити запаси танків Leopard. Його попередниця Крістін Ламбрехт цього не робила, щоб не давати привід вважати, що Німеччина збирається надіслати танки Україні.

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