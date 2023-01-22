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Міністр оборони Німеччини анонсував поїздку в Україну

22 січня, 2023 неділя
16:43
Світ Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що найближчими тижнями планує поїздку до України

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag.

Відповідаючи на питання журналіста, куди міністр планує поїхати в першу чергу, Пісторіус зазначив, що хоче відвідати Україну, можливо навіть цього місяця.

"Це ще не остаточно. Але можна сказати точно, що я скоро поїду в Україну. Ймовірно, навіть протягом наступних чотирьох тижнів. Нещодавно я зустрів свого українського колегу в Рамштайні, і можу сказати, що Олексій Резніков – дуже доступна, відкрита людина, яка точно знає, чого хоче", - розповів Пісторіус.

  • 17 січня стало відомо, що новим міністром оборони Німеччини буде призначено голову МВС Нижньої Саксонії соціал-демократа Бориса Пісторіуса.
  • Новий очільник МО Німеччини Борис Пісторіус розпорядився перевірити запаси танків Leopard. Його попередниця Крістін Ламбрехт цього не робила, щоб не давати привід вважати, що Німеччина збирається надіслати танки Україні.

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Німеччина
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