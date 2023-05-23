Про це міністр сказав у Брюсселі перед зустріччю зі своїми колегами з ЄС, передає Spiegel.

"Це неприємний крок", – прокоментував Пісторіус блокування коштів із Європейського фонду миру (EFF).

Це інструмент фінансування, через який ЄС уже надає озброєння та обладнання та фінансує навчання ЗСУ.

Також Угорщина не підтримує черговий пакет санкцій ЄС проти Росії, який має на меті ще більше ускладнити обхід санкцій.