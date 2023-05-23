Міністр оборони Німеччини "роздратований поведінкою угорських друзів", які блокують допомогу Україні
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував уряд Угорщини, який блокує допомогу Україні. Він заявив, що "роздратований поведінкою угорських друзів"
Про це міністр сказав у Брюсселі перед зустріччю зі своїми колегами з ЄС, передає Spiegel.
"Це неприємний крок", – прокоментував Пісторіус блокування коштів із Європейського фонду миру (EFF).
Це інструмент фінансування, через який ЄС уже надає озброєння та обладнання та фінансує навчання ЗСУ.
Також Угорщина не підтримує черговий пакет санкцій ЄС проти Росії, який має на меті ще більше ускладнити обхід санкцій.
- Угорщина погрожує блокувати санкції ЄС, поки Україна не виключить угорський OTP Bank зі списку спонсорів війни.
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