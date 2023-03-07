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Міністр оборони Польщі Блащак: до України прибули перші батареї Patriot

7 березня, 2023 вiвторок
11:58
війна з Росією Польща

До України прибули перші батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot

Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розповів в інтервʼю іспанській газеті La Razon

"Завдяки зусиллям Польщі в Україну потрапили, зокрема, батареї Patriot та перші танки Leopard", - сказав він.

При цьому Блащак зазначив, що Польща не лише головний пункт передачі допомоги Україні, але й один із найбільших донорів.

Окрім цього, також за його словами, з початку повномасштабної війни Польща передала Україні зброю на понад 2,2 млрд євро. При цьому в суму не входять витрати, які країна несе на підготовку українських військових, та останній пакет "броньовиків", до якого входять танки Leopard 2A4.

Також Блащак висловився щодо передачі Україні авіації. За його словами, такі рішення варто приймати на ширшому союзницькому рівні.

  • 5 березня повідомлялося, що двоє пілотів з України перебувають в Сполучених Штатах на військовій базі, де їхні навички з управління оцінюють на тренажерах літаків, зокрема F-16.
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