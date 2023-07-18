Про це він сказав під час візиту на базу Форт-Нокс у США, передає міноборони Польщі.

Блащак зауважив, що частина командування 5-го корпусу армії США постійно розташована у Познані в Польщі, звідси американськими солдатами командують на всьому східному фланзі НАТО.

Міністр назвав цю присутність дуже важливою в контексті з огляду на війну в Україні та переміщення вагнерівців до Білорусі.

"З одного боку, ми маємо справу з нападом Росії на Україну, там іде війна. З іншого боку, ми усвідомлюємо загрози для території Білорусі. Сьогодні ми знаємо, що вагнерівці є в Білорусі. Американська присутність – найкращий спосіб стримування агресора", – сказав Блащак

Також він повідомив про передислокування двох польських батальйонних бойових груп для посилення кордону із заходу на схід держави.