Міністр оборони США Ллойд обговорив з Резніковим нарощування російських сил на кордоні України

Про це повідомляє пресслужба Міноборони США.

"Міністр оборони Ллойд Джеймс Остін III провів розмову зі своїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Резніковим, щоб обговорити триваюче і неспровоковане військове нарощування Росії в Україні та навколо неї", - йдеться у повідомленні.

Остін підтвердив підтримку України, її суверенітету і територіальної цілісності. Він наголосив на зусиллях США посилити українську військову спроможність, зокрема надання Україні оборонної допомоги.

"Лідери висловили підтримку дипломатичним зусиллям щодо деескалації напруженості та взяли на себе зобов'язання продовжити їх тісну координацію", - повідомили у пресслужбі.

