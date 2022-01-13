Міністр оборони США Ллойд обговорив з Резніковим нарощування російських сил на кордоні України
У четвер, 13 січня, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Остін Ллойд провів телефонну розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим
Про це повідомляє пресслужба Міноборони США.
"Міністр оборони Ллойд Джеймс Остін III провів розмову зі своїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Резніковим, щоб обговорити триваюче і неспровоковане військове нарощування Росії в Україні та навколо неї", - йдеться у повідомленні.
Остін підтвердив підтримку України, її суверенітету і територіальної цілісності. Він наголосив на зусиллях США посилити українську військову спроможність, зокрема надання Україні оборонної допомоги.
"Лідери висловили підтримку дипломатичним зусиллям щодо деескалації напруженості та взяли на себе зобов'язання продовжити їх тісну координацію", - повідомили у пресслужбі.
- Нагадаємо, у четвер, 13 січня, у Відні відбулося засідання ОБСЄ, яке було спрямоване на послаблення напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною. Новий голова ОБСЄ заявив, що у першу поїздку відвідає схід України, де приділить увагу стану мирних жителів в умовах війни. Представник України сказав, що це засідання - "ще одна дипломатична перемога".
- Голова місії США при ОБСЄ заявив, що Мінські угоди можна втілити тоді, коли Росія виконає безпекові зобов'язання.
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