Міністр оборони Таран подав у відставку
Міністр оборони України Андрій Таран подав у відставку
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України", - написав Мельничук.
Посаду міністра оборони Андрій Таран обіймає з 4 березня 2020 року. Його місце може зайняти Олексій Резніков - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, який подав у відставку у понеділок, 1 листопада. Того ж дня кандидатуру Резнікова на посаду міністра оборони підтримала фракція "Слуга Народу".
- Нагадаємо, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко написав заяву про відставку.
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