"Слуги" підтримали кандидатуру Резнікова на посаду міністра оборони, а Верещук - на главу Мінреінтеграції
Фракція "Слуга Народу" підтримала кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони України, а також висунення Ірини Верещук на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Про це повідомила речниця "Слуги Народу" Юлія Палійчук.
"Народні депутати від «Слуги Народу» на засіданні фракції підтримали рішення Президента України Володимира Зеленського щодо висунення кандидатури Олексія Резнікова на посаду міністра оборони України", - написала Палійчук у Telegram.
Також вона додала, що фракція підтримала висунення Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Ці рішення приймалися на засіданні 1 листопада.
- Нагадаємо, Фракція "Слуга Народу" призначила народного депутата Андрія Мотовиловця першим заступником голови фракції.
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