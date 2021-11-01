"Слуги Народу" обрали першого заступника голови фракції

Про це повідомила речниця "Слуги Народу" Юлія Палійчук.



"Андрія Мотовиловця обрано першим заступником голови фракції "Слуга Народу", - написала Палійчук у Telegram.



Це рішення ухвалили на засіданні 1 листопада. Раніше цю посаду обіймав Олександр Корнієнко, якого призначили першим віцеспікером Верховної Ради.



Мотовиловець прокоментував своє призначення у Facebook: "Я дуже хочу дати українцям впевненість – поки у мене є можливість на це впливати. Попереду у нас море роботи. Тож будемо працювати хоч двічі позачергово".



Як повідомлялося, фракція "Слуга Народу" на засіданні політсили 1 листопада розгляне питання кадрових змін у Кабінеті міністрів.

Парламент обрав голову партії "Слуга Народу" Олександра Корнієнка першим віцеспікером.

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