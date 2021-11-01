"Слуги Народу" обрали першого заступника голови фракції
Фракція "Слуга Народу" призначила народного депутата Андрія Мотовиловця першим заступником голови фракції
Про це повідомила речниця "Слуги Народу" Юлія Палійчук.
"Андрія Мотовиловця обрано першим заступником голови фракції "Слуга Народу", - написала Палійчук у Telegram.
Це рішення ухвалили на засіданні 1 листопада. Раніше цю посаду обіймав Олександр Корнієнко, якого призначили першим віцеспікером Верховної Ради.
Мотовиловець прокоментував своє призначення у Facebook: "Я дуже хочу дати українцям впевненість – поки у мене є можливість на це впливати. Попереду у нас море роботи. Тож будемо працювати хоч двічі позачергово".
- Як повідомлялося, фракція "Слуга Народу" на засіданні політсили 1 листопада розгляне питання кадрових змін у Кабінеті міністрів.
- Парламент обрав голову партії "Слуга Народу" Олександра Корнієнка першим віцеспікером.
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