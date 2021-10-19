Корнієнко став першим віцеспікером Ради
Парламент обрав голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка першим віцеспікером
Рішення підтримали 256 народних депутатів, передає Еспресо.TV.
Зазначимо, Корнієнко є головою політичної партії "Слуга народа" та першим заступником голови депутатської фракції "Слуга народу".
До призначення Корнієнко також був головою підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів і нагород Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоуправління, регіонального розвитку і містобудування.
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