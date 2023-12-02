Міністр оборони Умєров окреслив три важливі завдання для України та партнерів у рамках Формули миру
Разом з десятками іноземних послів міністр оборони Рустем Умєров обговорив десятий пункт Формули миру президента України Володимира Зеленського щодо фіксації завершення війни
Про це повідомляє Міноборони України.
"Зібрались у дуже символічному місці. Нашому аеропорту Бориспіль. Безпека та сталий мир в Україні та Європі будуть відновлені тоді, коли Росія буде розбита на полі бою. Сьогодні тільки українські воїни можуть це зробити", — наголосив Умєров.
Він також підкреслив під час зустрічі, що поразка Росії на полі бою — це лише перший крок на шляху до сталого миру.
За його словами, для цього Україна з міжнародними партнерами попереду має три важливі завдання:
- Притягнути агресорів до відповідальності за їхні злочини.
- Забезпечити компенсацію за всю шкоду - від аеропортів до елеваторів і зруйнованих шкіл і будинків.
- Спільно з партнерами виробити таку систему міжнародної безпеки, яка не дозволить тиранам і терористам уникнути покарання за агресію.
"Це завдання, над напрацюванням яких ми працюємо в рамках робочої групи пункту #10 Формули мири президента", - зазначив Умєров.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська Формула миру стає глобальною: майже 70 світових субʼєктів уже приєдналися до процесів щодо неї.
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