Міністр оборони Умєров окреслив три важливі завдання для України та партнерів у рамках Формули миру

Про це повідомляє Міноборони України.

"Зібрались у дуже символічному місці. Нашому аеропорту Бориспіль. Безпека та сталий мир в Україні та Європі будуть відновлені тоді, коли Росія буде розбита на полі бою. Сьогодні тільки українські воїни можуть це зробити", — наголосив Умєров.

Він також підкреслив під час зустрічі, що поразка Росії на полі бою — це лише перший крок на шляху до сталого миру.

За його словами, для цього Україна з міжнародними партнерами попереду має три важливі завдання:

Притягнути агресорів до відповідальності за їхні злочини. Забезпечити компенсацію за всю шкоду - від аеропортів до елеваторів і зруйнованих шкіл і будинків. Спільно з партнерами виробити таку систему міжнародної безпеки, яка не дозволить тиранам і терористам уникнути покарання за агресію.

"Це завдання, над напрацюванням яких ми працюємо в рамках робочої групи пункту #10 Формули мири президента", - зазначив Умєров.