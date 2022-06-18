Міністр оборони Великої Британії заступився за Бориса Джонсона, якого критикують опоненти за візит до Києва

Виправдати свого керівника спробував у твіттері міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Він зазначив, що такі візити потрібно організовувати у цілковитій таємниці.

"Дуже небагато людей, я справді маю на увазі ДУЖЕ небагато, знають деталі при організації таких поїздок. Адже Росія, як і раніше, завдає ракетних ударів прямо по території України", – написав міністр оборони Великої Британії.

Воллес наголосив, що інколи телефонні розмови не можуть замінити персональних візитів. Тим паче, що Росія постійно проводить агресивні операції з радіоелектронної боротьби та сигнальної розвідки.

"Терміни таких візитів зазвичай визначає приймаюча сторона. Але я знаю, що прем’єр-міністр хотів відвідати Київ перед самітом лідерів НАТО, що відбудеться через 10 днів. Важливо також скористатися можливістю відвідати союзника, що воює, щоб переконатися, що ми робимо все можливе для допомогти. Тому дивно, як така важлива поїздка може породити стільки конспірологічних дурниць", – підсумував Бен Воллес.