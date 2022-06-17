Про це президент заявив у вечірньому зверненні, опублікованому у Telegram.

Зеленський наголосив, що це другий візит Джонсона до Києва після 24 лютого.

"Переговори позитивні. Обговорили ситуацію на передовій і те, як прийти до нашої перемоги. Я вдячний Борису за лідерство в підтримці України, зокрема й зброєю", - сказав президент.

Він додав, що вони з британським прем'єром однаково сприймають необхідність безумовного захисту України.

"Говорили про гарантії безпеки для України. Коли ми визначимо параметри цих гарантій, вони визначать майбутнє українців й всіх європейців на покоління вперед", - підсумував Зеленський.

6 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що радники лідерів вже 7 країн готові обговорювати свою участь в гарантіях безпеки для України.

1 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна звернулася до Китаю з проханням стати гарантом безпеки.

30 травня президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що держава готова стати гарантом безпеки України.