"Вони визначать майбутнє українців й всіх європейців": Зеленський з Джонсоном обговорили гарантії безпеки для України
Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії обговорили гарантії безпеки для України
Про це президент заявив у вечірньому зверненні, опублікованому у Telegram.
Зеленський наголосив, що це другий візит Джонсона до Києва після 24 лютого.
"Переговори позитивні. Обговорили ситуацію на передовій і те, як прийти до нашої перемоги. Я вдячний Борису за лідерство в підтримці України, зокрема й зброєю", - сказав президент.
Він додав, що вони з британським прем'єром однаково сприймають необхідність безумовного захисту України.
"Говорили про гарантії безпеки для України. Коли ми визначимо параметри цих гарантій, вони визначать майбутнє українців й всіх європейців на покоління вперед", - підсумував Зеленський.
- 6 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що радники лідерів вже 7 країн готові обговорювати свою участь в гарантіях безпеки для України.
- 1 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна звернулася до Китаю з проханням стати гарантом безпеки.
- 30 травня президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що держава готова стати гарантом безпеки України.
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