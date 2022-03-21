Міністр охорони здоров’я Великої Британії назвав Путіна патологічним брехуном

Про це він сказав у програмі Today на BBC Radio 4, передає "Espreso.TV".

"Я боюся, що, якщо не знайти способу стримати Росію і Путіна на даний момент, то все стане набагато потворніше. Росіянам, здається, не можна довіряти, а особливо президенту Путіну, який, як ми знаємо, є патологічним брехуном. Ми знаємо, що йому важко відокремити вигадку від факту. Я знаю зі свого власного досвіду, коли ми мали справу з нападом на Солсбері із застосуванням незаконної хімічної зброї, росіяни брехали на всьому шляху", – сказав Саджид Джавід.

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