Отруєння, хвороба, нещасний випадок: російська еліта розглядає сценарії усунення Путіна, - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Їхньою метою є якнайшвидше відсторонення Путіна від влади і відновлення економічних зв’язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні.

"Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає в якості наступника Путіна – директора ФСБ Олександра Бортникова. Прикметно, що саме Бортников останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти України", - пояснили у ГУР.

Розвідники додали, що саме Бортников та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії.

"Відомо, що Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення Путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороба, або інша "випадковість". Не виключено, що саме з цими процесами пов’язаний нещодавній "злив" розташування чеченських підрозділів на півночі Києва", - припускають в ГУР.

Наголошується, що інформація надійшла саме від російської сторони.

"Імовірно, так керівництво ФСБ намагається послабити вплив Кадирова. Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ", - зазначили у розвідці.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb