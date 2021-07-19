Міністр туризму Туреччини припустив закриття кордонів країною в разі спалаху штаму "Дельта"
В Туреччині не виключають можливості закриття кордонів для туристів через зростання захворюваності на штам "Дельта"
Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на заяву міністра культури і туризму республіки Мехмета Нурі Ерсоя в ефірі телеканалу CNN Turk.
Кількість випадків зараження штамом "Дельта" в країні зросла за останній тиждень майже втричі і досягла 750. За словами міністра, є можливість закриття кордонів країни, але поки таке питання не стоїть.
"Ні від чого гарантії немає, і, звичайно, потрібно дивитися, що відбувається в ряді провінцій зі штамом "Дельта". Однак щодо міжнародних авіарейсів до уваги береться ситуація по всій країні", - заявив міністр, відповідаючи на питання про можливість закриття Туреччини в цьому сезоні через поширення нового штаму.
Однак, за його словами, поки "все йде добре".
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