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Міністр туризму Туреччини припустив закриття кордонів країною в разі спалаху штаму "Дельта"

19 липня, 2021 понедiлок
15:49
Світ Туреччина

В Туреччині не виключають можливості закриття кордонів для туристів через зростання захворюваності на штам "Дельта"

Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на заяву міністра культури і туризму республіки Мехмета Нурі Ерсоя в ефірі телеканалу CNN Turk.

Кількість випадків зараження штамом "Дельта" в країні зросла за останній тиждень майже втричі і досягла 750. За словами міністра, є можливість закриття кордонів країни, але поки таке питання не стоїть.

"Ні від чого гарантії немає, і, звичайно, потрібно дивитися, що відбувається в ряді провінцій зі штамом "Дельта". Однак щодо міжнародних авіарейсів до уваги береться ситуація по всій країні", - заявив міністр, відповідаючи на питання про можливість закриття Туреччини в цьому сезоні через поширення нового штаму.

Однак, за його словами, поки "все йде добре".

туризм
Туреччина
заборона в'їзду
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