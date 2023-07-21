Міністр закордонних справ Гватемали приїхав до України
У п'ятницю, 21 липня, до Києва прибув голова міністерства закордонних справ Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флорес
Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.
"Провела плідну зустріч із міністром закордонних справ Гватемали Маріо Букаро. Сьогоднішній візит до України є потужним свідченням унікального характеру відносин і дружби між Україною і Гватемалою", - зазначила Джапарова.
Вона повідомила, що разом з очільником МЗС Гватемали обговорили підготовку третього саміту "Кримської платформи" та кроки з реалізації Формули миру президента Зеленського.
Також про зустріч у Києві із Маріо Букаро повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Україна високо цінує послідовну та чітку позицію Гватемали щодо засудження російської збройної агресії проти України", - написав він у Фейсбук.
Стефанчук додав, що з очільником МЗС Гватемали вони обговорили міжпарламентську співпрацю між країнами,а також Формулу миру президента Володимира Зеленського.
"Закцентував, що Росія продовжує скоювати злочини в Україні, вбиваючи мирне населення та руйнуючи цивільну інфраструктуру. Тому важливе визнання Росії державою-терористом Конгресом Гватемали. Наголосив, що вкрай важливе згуртування країн Латинської Америки задля підтримки та активної співпраці з Україною щодо реалізації цього мирного плану", - підсумував спікер парламенту.
Крім цього, він відзначив та подякував за рішення Гватемали, як першої країни в регіоні Латинської Америки, приєднатися до основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
- 25 липня 2022 року Зеленський зустрівся з президентом Гватемали для об’єднання зусиль на міжнародних майданчиках з метою подальшої ізоляції Росії та збільшення для неї ціни за цю війну.
- 11 травня 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав перший в історії візит глави МЗС України до Гватемали.
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