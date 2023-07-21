Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"Провела плідну зустріч із міністром закордонних справ Гватемали Маріо Букаро. Сьогоднішній візит до України є потужним свідченням унікального характеру відносин і дружби між Україною і Гватемалою", - зазначила Джапарова.

Вона повідомила, що разом з очільником МЗС Гватемали обговорили підготовку третього саміту "Кримської платформи" та кроки з реалізації Формули миру президента Зеленського.

Також про зустріч у Києві із Маріо Букаро повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Україна високо цінує послідовну та чітку позицію Гватемали щодо засудження російської збройної агресії проти України", - написав він у Фейсбук.

Стефанчук додав, що з очільником МЗС Гватемали вони обговорили міжпарламентську співпрацю між країнами,а також Формулу миру президента Володимира Зеленського.

"Закцентував, що Росія продовжує скоювати злочини в Україні, вбиваючи мирне населення та руйнуючи цивільну інфраструктуру. Тому важливе визнання Росії державою-терористом Конгресом Гватемали. Наголосив, що вкрай важливе згуртування країн Латинської Америки задля підтримки та активної співпраці з Україною щодо реалізації цього мирного плану", - підсумував спікер парламенту.

Крім цього, він відзначив та подякував за рішення Гватемали, як першої країни в регіоні Латинської Америки, приєднатися до основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.