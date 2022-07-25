Україна і Гватемала підписали угоду про безвіз: Зеленський розповів про підсумки зустрічі з Алехандро Джамматтеї

Про це Володимир Зеленський повідомив у себе в Telegram.

Повідомляється, що це перший візит лідера з Латинської Америки до України за останні 12 років.

"Домовилися й далі об’єднувати наші зусилля на міжнародних майданчиках з метою подальшої ізоляції Росії та збільшення для неї ціни за цю війну", - зазначив Зеленський

Стало відомо, що під час візиту було підписано міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог і започатковано торговельно-економічний діалог для втілення конкретних проєктів без посередників.

"Переконаний, це сприятиме розвитку бізнесових, соціальних, промислових зв’язків між нашими країнами", - прокоментував Зеленський.

22 липня у США розповіли про новий пакет допомоги Україні. Нині, за словами представника Білого дому, загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США становить 8,2 мільярда доларів.

23 липня Зеленський повідомив про зустріч з делегацію палати представників конгресу США у Києві.

25 липня президент Гватемали Алехандо Джамматтеї відвідав Бородянку, Бучу й Ірпінь на Київщині. Також з поїздки в Ірпінь почали візит в Україну гості з Німеччини: міністерка внутрішніх справ і комплексного територіального розвитку Ненсі Фезер і міністр праці й соціальних справ Губертус Гайль

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