Україна і Гватемала підписали угоду про безвіз: Зеленський розповів про підсумки зустрічі з Алехандро Джамматтеї
25 липня Зеленський зустрівся з президентом Гватемали для об’єднання зусиль на міжнародних майданчиках з метою подальшої ізоляції Росії та збільшення для неї ціни за цю війну
Про це Володимир Зеленський повідомив у себе в Telegram.
Повідомляється, що це перший візит лідера з Латинської Америки до України за останні 12 років.
"Домовилися й далі об’єднувати наші зусилля на міжнародних майданчиках з метою подальшої ізоляції Росії та збільшення для неї ціни за цю війну", - зазначив Зеленський
Стало відомо, що під час візиту було підписано міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог і започатковано торговельно-економічний діалог для втілення конкретних проєктів без посередників.
"Переконаний, це сприятиме розвитку бізнесових, соціальних, промислових зв’язків між нашими країнами", - прокоментував Зеленський.
- 22 липня у США розповіли про новий пакет допомоги Україні. Нині, за словами представника Білого дому, загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США становить 8,2 мільярда доларів.
- 23 липня Зеленський повідомив про зустріч з делегацію палати представників конгресу США у Києві.
- 25 липня президент Гватемали Алехандо Джамматтеї відвідав Бородянку, Бучу й Ірпінь на Київщині. Також з поїздки в Ірпінь почали візит в Україну гості з Німеччини: міністерка внутрішніх справ і комплексного територіального розвитку Ненсі Фезер і міністр праці й соціальних справ Губертус Гайль
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