Міністр закордонних справ Вірменії не поїде на зустріч ОДКБ у Білорусі

Про це повідомили у МЗС країни.

Зазначається, що сьогодні за ініціативи білоруської сторони відбулася телефонна розмова Мірзояна з міністром закордонних справ Білорусі Сергієм Алейником. Посадовці обговорили "вірмено-білоруський порядок денний".

"Йшлося про питання діяльності ОДКБ. Арарат Мірзоян зазначив, що не зможе взяти участь у запланованому на 22 листопада в Мінську спільному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОДКБ, Ради міністрів оборони та Комітету секретарів Радбезу", - йдеться у повідомленні.