Міністр закордонних справ Вірменії не поїде на зустріч ОДКБ у Білорусі
У вівторок, 21 листопада, стало відомо, що міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян не поїде на зустріч ОДКБ у Білорусі
Про це повідомили у МЗС країни.
Зазначається, що сьогодні за ініціативи білоруської сторони відбулася телефонна розмова Мірзояна з міністром закордонних справ Білорусі Сергієм Алейником. Посадовці обговорили "вірмено-білоруський порядок денний".
"Йшлося про питання діяльності ОДКБ. Арарат Мірзоян зазначив, що не зможе взяти участь у запланованому на 22 листопада в Мінську спільному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОДКБ, Ради міністрів оборони та Комітету секретарів Радбезу", - йдеться у повідомленні.
- Раніше про відмову від зустрічі Організації договору про колективну безпеку повідомив вірменський прем'єр Нікол Пашинян.
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