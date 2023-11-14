Прем'єр Вірменії Пашинян відмовився від участі у саміті ОДКБ у Мінську. У Кремлі відреагували
Вірменія не братиме участі у цьогорічній зустрічі Організації договору про колективну безпеку, яка пройде 23 листопада у Мінську. У Кремлі висловили жаль з цього приводу
Про це заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян, повідомляє пресслужба уряду Вірменії у телеграм.
"Прем'єр-міністр Пашинян поінформував Лукашенка, що не зможе взяти участь у засіданні, і висловив сподівання, що партнери з ОДКБ зрозуміють це рішення", – повідомили в апараті прем'єр-міністра Вірменії.
У Кремлі висловили жаль у зв'язку з рішенням Пашиняна, інформує РБК. Організація зберігає свою актуальність, вважає Дмитро Пєсков.
Також видання зазначає, що Єреван у 2023 році відмовився від двох навчань разом із ОДКБ (при цьому провів маневри зі США), а також відкликав свого посла при організації. Пашинян говорив, що Вірменія не виходить із ОДКБ, оскільки звіряє позиції з іншими членами та не хоче непорозуміння.
- Росія була традиційним союзником Вірменії у регіоні. Відносини двох країн почали швидко погіршуватися після початку війни в Україні в міру того, як ставало зрозумілим, що Москва не допоможе Єреванові зберегти Нагірний Карабах.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що російські миротворці в регіоні "провалили свою місію". Одночасно Єреван активізував контакти з Євросоюзом, а Пашинян заявив про те, що не бачить користі для країни у збереженні членства в ОДКБ. У вересні у Вірменії відбулися спільні з миротворчими силами США військові навчання, на які у РФ дуже болісно відреагували. У жовтні Пашинян пропустив засідання Ради глав держав СНД.
- 3 жовтня Вірменія ратифікувала Римський статут і зобов'язалась виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, зокрема й арешт Путіна. Також прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання Нагірного Карабаху частиною Азербайджану.
- 28 жовтня Вірменія вперше взяла участь у зустрічі зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру, яка відбулася на Мальті.
- Росія виступила з різкою критикою цього кроку. Зокрема речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова Зокрема пригадала й те, як до Києва приїжджала дружина прем'єр-міністра Вірменії Ганна Акопян, спікер Нацзборів Ален Симонян проводив переговори з головою Верховної ради України Русланом Стефанчуком у Дубліні, а прем'єр Нікол Пашинян зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у Гранаді.
- На початку листопада стало відомо, що секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян вперше проігнорує зустріч із головами радбезів країн СНД, яка відбудеться у Москві.
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