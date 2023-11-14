Прем'єр Вірменії Пашинян відмовився від участі у саміті ОДКБ у Мінську. У Кремлі відреагували

Про це заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян, повідомляє пресслужба уряду Вірменії у телеграм.

"Прем'єр-міністр Пашинян поінформував Лукашенка, що не зможе взяти участь у засіданні, і висловив сподівання, що партнери з ОДКБ зрозуміють це рішення", – повідомили в апараті прем'єр-міністра Вірменії.

У Кремлі висловили жаль у зв'язку з рішенням Пашиняна, інформує РБК. Організація зберігає свою актуальність, вважає Дмитро Пєсков.

Також видання зазначає, що Єреван у 2023 році відмовився від двох навчань разом із ОДКБ (при цьому провів маневри зі США), а також відкликав свого посла при організації. Пашинян говорив, що Вірменія не виходить із ОДКБ, оскільки звіряє позиції з іншими членами та не хоче непорозуміння.