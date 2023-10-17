Реформи та економічні зв'язки: Пашинян заявив про плани подальшого зміцнення відносин Вірменії з ЄС
Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що ЄС є ключовим партнером, який підтримує фундаментальні реформи уряду Вірменії в останні роки
Про це він сказав під час виступу в Європарламенті, інформує News.am.
"Можу чітко і впевнено заявити: Республіка Вірменія готова бути ближче до Європейського Союзу настільки, наскільки Європейський Союз вважає це можливим. У нашій спільній заяві з президенткою (Єврокомісії – ред.) фон дер Ляєн йдеться: "У ці важкі часи ЄС і Вірменія стоять пліч-о-пліч", – підкреслив вірменський прем'єр.
Він додав, що Вірменія очікує продовження співпраці з ЄС у напрямках реформування поліції, рятувальної служби, незалежної судової системи, реформи освіти та державного управління.
"Ми налаштовані на подальше зміцнення відносин між ЄС і Вірменією. У довгостроковій перспективі Європейський Союз і Вірменія сповнені рішучості зміцнювати свої економічні зв’язки, працюючи над розкриттям повного потенціалу Угоди про всеосяжне та розширене партнерство", – зазначив Пашинян.
В останні місяці відносини між Вірменією та Росією, довготривалою союзницею Єревана, різко погіршились. У Вірменії все частіше лунали заклики про необхідність вийти з лав ОДКБ – безпекової організації, що діє під егідою РФ.
- Також 17 жовтня Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий підписати мирний договір з Азербайджаном і відкрити транспортні комунікації до кінця року.
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