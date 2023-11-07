Вірменія вперше відмовилась від участі у засіданні секретарів радбезів країн СНД
Секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян вперше проігнорує зустріч із головами радбезів країн СНД, яка відбудеться у Москві
Про це повідомила прессекретар вірменської ради Татевік Петросян, пише "Арменпрес".
Речниця радбезу не назвала причини відмови Григоряна від участі у заході. Також вона не уточнила, чи представлятимуть Вірменію інші посадові особи.
Телеграм-канал "Агентство. Новини" відзначає, що 11-та зустріч глав радбезів країн СНД має відбутися середу в Москві. Такі зустрічі є традиційними з 2013 року, і щороку в них бере участь делегація Вірменії. Зазвичай Вірменію на зустрічі представляє глава Радбезу країни. Лише у 2017 році до Москви приїжджав заступник секретаря Арам Тананян.
- Росія була традиційним союзником Вірменії у регіоні. Відносини двох країн почали швидко погіршуватися після початку війни в Україні в міру того, як ставало зрозумілим, що Москва не допоможе Єреванові зберегти Нагірний Карабах.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що російські миротворці в регіоні "провалили свою місію". Одночасно Єреван активізував контакти з Євросоюзом, а Пашинян заявив про те, що не бачить користі для країни у збереженні членства в ОДКБ. У вересні у Вірменії відбулися спільні з миротворчими силами США військові навчання, на які у РФ дуже болісно відреагували. У жовтні Пашинян пропустив засідання Ради глав держав СНД.
- 3 жовтня Вірменія ратифікувала Римський статут і зобов'язалась виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, зокрема й арешт Путіна. Також прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання Нагірного Карабаху частиною Азербайджану.
- 28 жовтня Вірменія вперше взяла участь у зустрічі зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру, яка відбулася на Мальті.
- Росія виступила з різкою критикою цього кроку. Зокрема речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова Зокрема пригадала й те, як до Києва приїжджала дружина прем'єр-міністра Вірменії Ганна Акопян, спікер Нацзборів Ален Симонян проводив переговори з головою Верховної ради України Русланом Стефанчуком у Дубліні, а прем'єр Нікол Пашинян зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у Гранаді.
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