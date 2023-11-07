Вірменія вперше відмовилась від участі у засіданні секретарів радбезів країн СНД

Про це повідомила прессекретар вірменської ради Татевік Петросян, пише "Арменпрес".

Речниця радбезу не назвала причини відмови Григоряна від участі у заході. Також вона не уточнила, чи представлятимуть Вірменію інші посадові особи.

Телеграм-канал "Агентство. Новини" відзначає, що 11-та зустріч глав радбезів країн СНД має відбутися середу в Москві. Такі зустрічі є традиційними з 2013 року, і щороку в них бере участь делегація Вірменії. Зазвичай Вірменію на зустрічі представляє глава Радбезу країни. Лише у 2017 році до Москви приїжджав заступник секретаря Арам Тананян.