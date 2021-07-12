"Міністра культури "ДНР"" судитимуть за посягання на територіальну цілісність України, йому загрожує 10 років тюрми
Завершено досудове розслідування стосовно представника російської окупаційної влади - "міністра культури "ДНР"", який обвинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України
Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Розслідуванням встановлено, що з червня 2015 року чоловік на посаді "міністра культури "ДНР"", забезпечує заходи, через які інтегрує ОРДО до Росії та фактично забороняє українську культуру, мистецтва і кінематографії.
За його вказівками під виглядом "боротьби з екстремізмом", з бібліотечного фонду вилучаються твори українських авторів, а культурна спадщина Донеччини позиціонується як частина історії РФ.
Через підконтрольні "міністерству" установи він сприяє формуванню у місцевих мешканців думки про легітимність окупаційної влади та проводить героїзацію незаконних збройних формувань.
Обвинувальний акт скеровано до Селидівського міського суду для розгляду по суті.
Йому загрожує від п’яти до десяти років тюрми з конфіскацією майна або без такої.
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