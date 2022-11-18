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Міністра освіти Грузії допитають у парламенті через російські школи

18 листопада, 2022 п'ятниця
14:42
Світ грузія

Міністра освіти Грузії Михеїла Чхенкелі допитають у парламенті. Він має відповісти на запитання від фракції опозиційного Національного руху щодо російських шкіл у країні

Про це повідомляє "Грузия Online".

Парламентарі використали своє право на особливий вид офіційного запиту, коли представник уряду відповідає на поставлені запитання. У Чхенкелі вимагатимуть пояснення зростання в Грузії кількості російськомовних шкіл після припливу мігрантів із Росії. 

"За даними фракції, зараз у Грузії 11 муніципальних російських шкіл і 47 російськомовних секторів у змішаних школах. При цьому збільшується кількість приватних російськомовних шкіл", - йдеться в матеріалі.

Також опозицію непокоїть зростання кількості студентів, які взяли академічну відпустку - переважно йдеться про іногородніх, які не можуть дозволити собі жити в містах через зростання цін.

На питання депутатів у парламенті відповідатиме також прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі. Блок питань для прем'єра стосується виконання умов Єврокомісії для набуття Грузією статусу кандидата на вступ до ЄС.

  • 28 вересня ЗМІ повідомили, що на кордоні з Грузією росіян, яким вдалося втекти від мобілізації з РФ, зустрічають з українськими прапорами та антивоєнними плакатами.
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Грузія
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