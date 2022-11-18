Міністра освіти Грузії допитають у парламенті через російські школи
Міністра освіти Грузії Михеїла Чхенкелі допитають у парламенті. Він має відповісти на запитання від фракції опозиційного Національного руху щодо російських шкіл у країні
Про це повідомляє "Грузия Online".
Парламентарі використали своє право на особливий вид офіційного запиту, коли представник уряду відповідає на поставлені запитання. У Чхенкелі вимагатимуть пояснення зростання в Грузії кількості російськомовних шкіл після припливу мігрантів із Росії.
"За даними фракції, зараз у Грузії 11 муніципальних російських шкіл і 47 російськомовних секторів у змішаних школах. При цьому збільшується кількість приватних російськомовних шкіл", - йдеться в матеріалі.
Також опозицію непокоїть зростання кількості студентів, які взяли академічну відпустку - переважно йдеться про іногородніх, які не можуть дозволити собі жити в містах через зростання цін.
На питання депутатів у парламенті відповідатиме також прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі. Блок питань для прем'єра стосується виконання умов Єврокомісії для набуття Грузією статусу кандидата на вступ до ЄС.
- 28 вересня ЗМІ повідомили, що на кордоні з Грузією росіян, яким вдалося втекти від мобілізації з РФ, зустрічають з українськими прапорами та антивоєнними плакатами.
- 13 листопада президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що після оголошення у РФ мобілізації до країни в'їхали 700 тис. росіян.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.51
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе