Міністра освіти Грузії допитають у парламенті через російські школи

Про це повідомляє "Грузия Online".

Парламентарі використали своє право на особливий вид офіційного запиту, коли представник уряду відповідає на поставлені запитання. У Чхенкелі вимагатимуть пояснення зростання в Грузії кількості російськомовних шкіл після припливу мігрантів із Росії.

"За даними фракції, зараз у Грузії 11 муніципальних російських шкіл і 47 російськомовних секторів у змішаних школах. При цьому збільшується кількість приватних російськомовних шкіл", - йдеться в матеріалі.

Також опозицію непокоїть зростання кількості студентів, які взяли академічну відпустку - переважно йдеться про іногородніх, які не можуть дозволити собі жити в містах через зростання цін.

На питання депутатів у парламенті відповідатиме також прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі. Блок питань для прем'єра стосується виконання умов Єврокомісії для набуття Грузією статусу кандидата на вступ до ЄС.

28 вересня ЗМІ повідомили, що на кордоні з Грузією росіян, яким вдалося втекти від мобілізації з РФ, зустрічають з українськими прапорами та антивоєнними плакатами.

13 листопада президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що після оголошення у РФ мобілізації до країни в'їхали 700 тис. росіян.

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